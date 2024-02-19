Erkeklerin Estetik Tartışması Bitmiyor: Şarkıcı Doğuş da Estetiğin Delikanlılığa Uymadığını Söyledi
Erkeklerin Estetik Tartışması Bitmiyor: Şarkıcı Doğuş da Estetiğin Delikanlılığa Uymadığını Söyledi
Bir süredir erkeklerin yaptığı estetiklere gelen yorumları gündemden düşüremiyoruz. Ünlü isimler kendileri memnun olmadıkları ve oldukları durumları anlatsa da, geri kalan isimler de gündemdeki tartışmaya yorumlarını esirgemiyor. Estetik yorumlarına bir yenisi de şarkıcı Doğuş'tan geldi. 'Estetik erkeği bozar'...
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Gündemi az buçuk yakından takip eden biriyseniz, Gökhan Özen'in röportaj videosundan sonra başlayan estetik tartışmalarını da görmüşsünüzdür.
Ardından bir diğer estetik gündemi de Rafet El Roman'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı botoks yaptırdığını ancak pişman olduğunu söylemişti.
Konu böyle olunca estetik ve botoks yaptıran tüm ünlü erkeklerimiz gündeme geldi. Biri de Mustafa Sandal'dı.
Hatta Rafet El Roman daha geçtiğimiz gün yeni bir açıklama yapmış, aslında çok da vahim bir durum olmadığını söylemişti.
Estetik tartışmalarına katılan son isim Doğuş oldu.G Geçtiğimiz akşam sahne alan Doğuş, erkek meslektaşlarının yaptırdığı estetiklere "Erkeği bozar" diyerek yorum yaptı.
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"Ama estetik erkeği bozar" diyen şarkıcı "Burnumda var sadece, o da mecburen oldu." ifadeleriyle anlatmaya devam etti.
Burnu dışında hiçbir uygulama yaptırmadığını söyleyen Doğuş, "Belki bir ihtimal botoks yaptırırım." diyerek kapıları da açık bıraktı.
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