Erkeklerin Estetik Tartışması Bitmiyor: Şarkıcı Doğuş da Estetiğin Delikanlılığa Uymadığını Söyledi

Sonrasında artık herkesin böyle şeyler yaptırdığını ve normal olduğunu söylemişti.

'Benim de yaş ilerledikçe bu tür şeyler ilgimi çekiyor. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor. Herkes yaptırıyor.'