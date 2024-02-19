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Erkeklerin Estetik Tartışması Bitmiyor: Şarkıcı Doğuş da Estetiğin Delikanlılığa Uymadığını Söyledi

Erkeklerin Estetik Tartışması Bitmiyor: Şarkıcı Doğuş da Estetiğin Delikanlılığa Uymadığını Söyledi

GNS
GNS - Onedio Editörü
19.02.2024 - 15:26

Bir süredir erkeklerin yaptığı estetiklere gelen yorumları gündemden düşüremiyoruz. Ünlü isimler kendileri memnun olmadıkları ve oldukları durumları anlatsa da, geri kalan isimler de gündemdeki tartışmaya yorumlarını esirgemiyor. Estetik yorumlarına bir yenisi de şarkıcı Doğuş'tan geldi. 'Estetik erkeği bozar'...

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Gündemi az buçuk yakından takip eden biriyseniz, Gökhan Özen'in röportaj videosundan sonra başlayan estetik tartışmalarını da görmüşsünüzdür.

Gündemi az buçuk yakından takip eden biriyseniz, Gökhan Özen'in röportaj videosundan sonra başlayan estetik tartışmalarını da görmüşsünüzdür.

Bir süre yurt dışında yaşayan ve ardından müzik çalışmaları için Türkiye'ye geri dönen Gökhan Özen'in son hali magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkes estetik yaptırmasına yorum yaparken, Gökhan Özen estetiği olmadığını ve yalnızca sağlık amaçlı bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Ardından bir diğer estetik gündemi de Rafet El Roman'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı botoks yaptırdığını ancak pişman olduğunu söylemişti.

Ardından bir diğer estetik gündemi de Rafet El Roman'dan gelmişti. Ünlü şarkıcı botoks yaptırdığını ancak pişman olduğunu söylemişti.

Değişimiyle gündeme gelen Rafet El Roman, botoks yaptırdığını açıklamış ve pişman olduğunu söylemişti. Hatta 'Karizmam yok oldu' diye de isyan etmişti.

Konu böyle olunca estetik ve botoks yaptıran tüm ünlü erkeklerimiz gündeme geldi. Biri de Mustafa Sandal'dı.

Konu böyle olunca estetik ve botoks yaptıran tüm ünlü erkeklerimiz gündeme geldi. Biri de Mustafa Sandal'dı.

Dolgu ve botoks yaptırdığı iddia edilerek gündeme gelen Mustafa Sandal da yeniden gündeme gelmişti. Tabii konuşulan isimlerden biri de Emrah olmuştu.

Hatta Rafet El Roman daha geçtiğimiz gün yeni bir açıklama yapmış, aslında çok da vahim bir durum olmadığını söylemişti.

Hatta Rafet El Roman daha geçtiğimiz gün yeni bir açıklama yapmış, aslında çok da vahim bir durum olmadığını söylemişti.

Sonrasında artık herkesin böyle şeyler yaptırdığını ve normal olduğunu söylemişti.

'Benim de yaş ilerledikçe bu tür şeyler ilgimi çekiyor. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor. Herkes yaptırıyor.'

Estetik tartışmalarına katılan son isim Doğuş oldu.G Geçtiğimiz akşam sahne alan Doğuş, erkek meslektaşlarının yaptırdığı estetiklere "Erkeği bozar" diyerek yorum yaptı.

Estetik tartışmalarına katılan son isim Doğuş oldu.G Geçtiğimiz akşam sahne alan Doğuş, erkek meslektaşlarının yaptırdığı estetiklere "Erkeği bozar" diyerek yorum yaptı.

Botoksa karşı olmadığını ve yaş geçtikçe bunun gerekli bir hale gelmeye başladığını dile getiren Doğuş, 'Yaş aldıkça maalesef botoksa ihtiyaç duyabilir insanlar.' dedi.

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"Ama estetik erkeği bozar" diyen şarkıcı "Burnumda var sadece, o da mecburen oldu." ifadeleriyle anlatmaya devam etti.

"Ama estetik erkeği bozar" diyen şarkıcı "Burnumda var sadece, o da mecburen oldu." ifadeleriyle anlatmaya devam etti.

'Ama estetik erkeği bozar. Ben yakıştırmıyorum. Burnumda var sadece, o da mecburen oldu, nefes alamıyordum.'

Burnu dışında hiçbir uygulama yaptırmadığını söyleyen Doğuş, "Belki bir ihtimal botoks yaptırırım." diyerek kapıları da açık bıraktı.

Burnu dışında hiçbir uygulama yaptırmadığını söyleyen Doğuş, "Belki bir ihtimal botoks yaptırırım." diyerek kapıları da açık bıraktı.

Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

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