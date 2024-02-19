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Yeliz Yeşilmen Bir Kına Gecesinden Paylaştığı Kıyafetine Gelen Eleştirel Yorumları Yanıtsız Bırakmadı!

Yeliz Yeşilmen Bir Kına Gecesinden Paylaştığı Kıyafetine Gelen Eleştirel Yorumları Yanıtsız Bırakmadı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 15:01

Sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının sevilen isimlerinden Yeliz Yeşilmen en son kına gecesinden paylaştığı videosuna gelen yorumlara yanıt verdi.

Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Eski model ve sunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medyadaki aktifliğinin yanı sıra katıldığı programlardaki açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Eski model ve sunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medyadaki aktifliğinin yanı sıra katıldığı programlardaki açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Yaptığı yorumlarla da magazin dünyasında her daim konuşulan Yeliz Yeşilmen, en son Uludağ'da gittiği kayak tatilinde fiyatlara isyan etmişti.

Yaptığı yorumlarla da magazin dünyasında her daim konuşulan Yeliz Yeşilmen, en son Uludağ'da gittiği kayak tatilinde fiyatlara isyan etmişti.

Kayak yaparken ailesiyle eğlendiği anları kayda alan ünlü şarkıcı, tatilde fiyatlardan da böyle haber verdi.👇

Ünlü isim son olarak evine aldığı yabancı uyruklu bir çalışanı tarafından dolandırıldığını açıklamıştı.

Ünlü isim son olarak evine aldığı yabancı uyruklu bir çalışanı tarafından dolandırıldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Yardıma muhtacım diye gelip de evime aldığım kadın beni dolandırdı ve kaçtı. Bunu görenler şikâyet etsinler lütfen çünkü kendisi bir sahtekâr ve dolandırıcı' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Yardıma muhtacım diye gelip de evime aldığım kadın beni dolandırdı ve kaçtı. Bunu görenler şikâyet etsinler lütfen çünkü kendisi bir sahtekâr ve dolandırıcı' ifadelerini kullanmıştı.

Detaylara buradan bakabilirsiniz.👇

Yeliz Yeşilmen şimdi ise "Samsun’daki muhteşem kına gecemizden görüntüler" notuyla kendi videosunu paylaştı.👇

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Takipçilerinden gelen eleştirel yorumlara ise Yeliz Yeşilmen'den cevap gecikmedi.👇

Takipçilerinden gelen eleştirel yorumlara ise Yeliz Yeşilmen'den cevap gecikmedi.👇

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Sosyal medyadan gelen diğer yorumlara bakalım.👇

Sosyal medyadan gelen diğer yorumlara bakalım.👇

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