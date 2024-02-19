Yeliz Yeşilmen Bir Kına Gecesinden Paylaştığı Kıyafetine Gelen Eleştirel Yorumları Yanıtsız Bırakmadı!
Yeliz Yeşilmen Bir Kına Gecesinden Paylaştığı Kıyafetine Gelen Eleştirel Yorumları Yanıtsız Bırakmadı!
Sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının sevilen isimlerinden Yeliz Yeşilmen en son kına gecesinden paylaştığı videosuna gelen yorumlara yanıt verdi.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Eski model ve sunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medyadaki aktifliğinin yanı sıra katıldığı programlardaki açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.
Yaptığı yorumlarla da magazin dünyasında her daim konuşulan Yeliz Yeşilmen, en son Uludağ'da gittiği kayak tatilinde fiyatlara isyan etmişti.
Ünlü isim son olarak evine aldığı yabancı uyruklu bir çalışanı tarafından dolandırıldığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Yardıma muhtacım diye gelip de evime aldığım kadın beni dolandırdı ve kaçtı. Bunu görenler şikâyet etsinler lütfen çünkü kendisi bir sahtekâr ve dolandırıcı' ifadelerini kullanmıştı.
Yeliz Yeşilmen şimdi ise "Samsun’daki muhteşem kına gecemizden görüntüler" notuyla kendi videosunu paylaştı.👇
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Takipçilerinden gelen eleştirel yorumlara ise Yeliz Yeşilmen'den cevap gecikmedi.👇
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Sosyal medyadan gelen diğer yorumlara bakalım.👇
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