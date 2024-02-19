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EYT'den Emekli Olan Cem Yılmaz'dan Bu Hayata Adapte Olduğunu Gösteren Yumurta Paylaşımı!

EYT'den Emekli Olan Cem Yılmaz'dan Bu Hayata Adapte Olduğunu Gösteren Yumurta Paylaşımı!

Cem Yılmaz
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 10:42

Sayısız filmi ve birçok projesiyle yıllardır severek takip ettiğimiz Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise 'Emeklilik bunu gerektirir'  diyerek bir paylaşım yaptı.

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

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Yıllardan beri imza attığı sayısız filmiyle hafızalarda yer edinen Cem Yılmaz, şimdiye kadar her projesiyle büyük ses getirdi.

Yıllardan beri imza attığı sayısız filmiyle hafızalarda yer edinen Cem Yılmaz, şimdiye kadar her projesiyle büyük ses getirdi.

Özellikle geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisiyle çok konuşuldu.

Özellikle geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisiyle çok konuşuldu.

Ünlü komedyen kariyerinin yanı sıra sosyal hayatı ve ilişkileriyle de magazin gündeminin olmazsa olmaz isimlerinden biri.

Ünlü komedyen kariyerinin yanı sıra sosyal hayatı ve ilişkileriyle de magazin gündeminin olmazsa olmaz isimlerinden biri.

Geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olduğunu duyuran Cem Yılmaz şu notu paylaşmıştı: "1996'dan beri setteyim... Etti mi sana 27 sene... Mayış 12.800 Allah bereket versin"

Geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olduğunu duyuran Cem Yılmaz şu notu paylaşmıştı: "1996'dan beri setteyim... Etti mi sana 27 sene... Mayış 12.800 Allah bereket versin"

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmemişti.

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmemişti.
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Ünlü komedyenin o dönem epey konuşulan paylaşımı da buydu👇

Ünlü komedyenin o dönem epey konuşulan paylaşımı da buydu👇

Cem Yılmaz'dan son olarak emekli hayatına adapte olduğunu gösteren bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz'dan son olarak emekli hayatına adapte olduğunu gösteren bir paylaşım geldi.

"Yaşım gereği yumurtam kümesten! Çünkü emeklilik bunu gerektirir..." diyerek paylaştı.👇

"Yaşım gereği yumurtam kümesten! Çünkü emeklilik bunu gerektirir..." diyerek paylaştı.👇

Cem Yılmaz ince esprileri ve zekasıyla her defasında bizleri güldürmeyi başarıyor.

Cem Yılmaz ince esprileri ve zekasıyla her defasında bizleri güldürmeyi başarıyor.

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