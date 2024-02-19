EYT'den Emekli Olan Cem Yılmaz'dan Bu Hayata Adapte Olduğunu Gösteren Yumurta Paylaşımı!

Sayısız filmi ve birçok projesiyle yıllardır severek takip ettiğimiz Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl EYT'den emekli olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise 'Emeklilik bunu gerektirir' diyerek bir paylaşım yaptı.

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