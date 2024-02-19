Senaryosunu Müjde Ar'ın Kaleme Alması Planlanan Aysel Gürel'in Hayatını Anlatacak Film Rafa Kalktı!
Senaryosunu Müjde Ar'ın Kaleme Alması Planlanan Aysel Gürel'in Hayatını Anlatacak Film Rafa Kalktı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in anısına çekilmesi planlanan film, Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar ve yapımcının anlaşamaması sonucu iptal oldu.
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90'lı yıllarda Aysel Gürel'i ara ara televizyon ekranlarına çıkan renkli saçlı, çılgın kadın olarak hatırlıyoruz. Ancak onun onun yaşantısı sanıldığı kadar kolay olmamış.
Türkçe pop müzik piyasasının ikonik şarkılarının yarısından fazlasına imza atmış olan şarkı sözü yazarı ve oyuncu Aysel Gürel birçoğumuzun gönlünde yer edindi.
Bir süredir de yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturacağı, Aysel Gürel'in hayatını anlatan bir film çekilmesi planlanıyordu.
Filmin başrolü için adı geçen isim Miray Daner olmuşken senaryosunu ise Aysel Gürel'in biricik kızı Müjde Ar'ın kaleme alacağı konuşulmuştu.
Sezen Aksu'yu ise Gonca Vuslateri'nin oynaması gündeme gelmişti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görüşmeler devam ederken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi.
Geçmişte ise BKM’nin de “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden rafa kalkmıştı.
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