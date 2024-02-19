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Senaryosunu Müjde Ar'ın Kaleme Alması Planlanan Aysel Gürel'in Hayatını Anlatacak Film Rafa Kalktı!

Senaryosunu Müjde Ar'ın Kaleme Alması Planlanan Aysel Gürel'in Hayatını Anlatacak Film Rafa Kalktı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 13:13

Ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in anısına çekilmesi planlanan film, Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar ve yapımcının anlaşamaması sonucu iptal oldu.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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90'lı yıllarda Aysel Gürel'i ara ara televizyon ekranlarına çıkan renkli saçlı, çılgın kadın olarak hatırlıyoruz. Ancak onun onun yaşantısı sanıldığı kadar kolay olmamış.

90'lı yıllarda Aysel Gürel'i ara ara televizyon ekranlarına çıkan renkli saçlı, çılgın kadın olarak hatırlıyoruz. Ancak onun onun yaşantısı sanıldığı kadar kolay olmamış.

Türkçe pop müzik piyasasının ikonik şarkılarının yarısından fazlasına imza atmış olan şarkı sözü yazarı ve oyuncu Aysel Gürel birçoğumuzun gönlünde yer edindi.

Türkçe pop müzik piyasasının ikonik şarkılarının yarısından fazlasına imza atmış olan şarkı sözü yazarı ve oyuncu Aysel Gürel birçoğumuzun gönlünde yer edindi.

Aysel Gürel'in hayatına dair detayları bilmek istiyorsanız bu içeriğe göz atabilirsiniz.👇

Bir süredir de yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturacağı, Aysel Gürel'in hayatını anlatan bir film çekilmesi planlanıyordu.

Bir süredir de yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturacağı, Aysel Gürel'in hayatını anlatan bir film çekilmesi planlanıyordu.

Filmin başrolü için adı geçen isim Miray Daner olmuşken senaryosunu ise Aysel Gürel'in biricik kızı Müjde Ar'ın kaleme alacağı konuşulmuştu.

Filmin başrolü için adı geçen isim Miray Daner olmuşken senaryosunu ise Aysel Gürel'in biricik kızı Müjde Ar'ın kaleme alacağı konuşulmuştu.

Sezen Aksu'yu ise Gonca Vuslateri'nin oynaması gündeme gelmişti.

Sezen Aksu'yu ise Gonca Vuslateri'nin oynaması gündeme gelmişti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görüşmeler devam ederken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görüşmeler devam ederken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi.

Geçmişte ise BKM’nin de “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden rafa kalkmıştı.

Geçmişte ise BKM’nin de “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden rafa kalkmıştı.

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