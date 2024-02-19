Selena Koş Rızık Zamanı! Benny Blanco'nun Selena Gomez'a Sevgililer Gününde Verdiği Hediye Hepimizi Acıktırdı
Selena Koş Rızık Zamanı! Benny Blanco'nun Selena Gomez'a Sevgililer Gününde Verdiği Hediye Hepimizi Acıktırdı
Sevgililer Günü'nde çiçek, çikolata ya da güzel bir kıyafet almak klasik bir hediyeleşmedir. Ama sevgilinizin midesini düşünüp bir hediye alıyorsanız o zaman başka. Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e aldığı aşırı komik ve samimi hediyeyi TikTok'ta paylaştı. Gelin Blanco'nun neden böyle bir hediye tercih ettiğine hep birlikte bakalım.
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Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile müzisyen sevgilisi Benny Blanco, magazin dünyasının en tatlı ve en samimi çiftlerinden biri olarak görenlere parmak ısırtıyor.
31 yaşındaki Gomez ile 35 yaşındaki müzik yapımcısı erkek arkadaşı Blanco, birkaç aydır katıldıkları davetlerde ve sosyal medyada aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar ve paylaşıyorlar da...
Bu paylaşımlardan sonuncusu Benny Blanco'dan geldi. Blanco, TikTok hesabından yayınladığı bir videoda sevgilisi Selena Gomez'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne hediye ettiğini açıkladı.
Görünen o ki Blanco, sevgilisiyi Selena Gomez'e klasikleşen bir çiçek, çikolata ya da pahalı bir elbise hediye etmemiş. Onun yerine Selena Gomez'in midesini ve damak tadını düşünüp bir kavanoz kızarmış turşu hediye etmiş.
Blanco videoda neden böyle bir hediye seçtiğini şu sözlerle açıklıyor:
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Siz Benny Blanco'nun Selena Gomez'e sevgililer gününde turşu hediye etmesine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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