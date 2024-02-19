Selena Koş Rızık Zamanı! Benny Blanco'nun Selena Gomez'a Sevgililer Gününde Verdiği Hediye Hepimizi Acıktırdı

Sevgililer Günü'nde çiçek, çikolata ya da güzel bir kıyafet almak klasik bir hediyeleşmedir. Ama sevgilinizin midesini düşünüp bir hediye alıyorsanız o zaman başka. Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco, Gomez'e aldığı aşırı komik ve samimi hediyeyi TikTok'ta paylaştı. Gelin Blanco'nun neden böyle bir hediye tercih ettiğine hep birlikte bakalım.