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Kıvırcık Saçlarından Eser Kalmayan Harry Styles Yeni Karizmatik İmajıyla Maçta Görüntülendi

Kıvırcık Saçlarından Eser Kalmayan Harry Styles Yeni Karizmatik İmajıyla Maçta Görüntülendi

Effy
Effy - Onedio Editörü
19.02.2024 - 17:45

One Direction ile şöhreti yakalayan Harry Styles, bir zamanlar kıvırcık saçlarıyla milyonlarca kadının gönlünü fethetmişti! Ancak geçtiğimiz yıl saçlarını kazıtan Harry, şimdi de tarzında köklü bir değişiklik gerçekleştirdi. Bakalım yeni Harry'yi sizler nasıl bulacaksınız... 👇

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Bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuran One Direction grubunu duymamış olma ihtimaliniz yok: Harry Styles ise gözde üyelerinden biriydi...

Bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuran One Direction grubunu duymamış olma ihtimaliniz yok: Harry Styles ise gözde üyelerinden biriydi...

Grupta 'marul saçlı' olarak anılan Harry, hayranlarını en çok da kıvırcık saçlarıyla mest ediyordu!

Grupta 'marul saçlı' olarak anılan Harry, hayranlarını en çok da kıvırcık saçlarıyla mest ediyordu!
Grupta 'marul saçlı' olarak anılan Harry, hayranlarını en çok da kıvırcık saçlarıyla mest ediyordu!

One Direction grubundan ayrılıp solo kariyerine devam eden Harry tarzında değişiklikler yaşasa da saçlarından vazgeçmedi.

One Direction grubundan ayrılıp solo kariyerine devam eden Harry tarzında değişiklikler yaşasa da saçlarından vazgeçmedi.

Ancak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sebebi bilinmeyen bir şekilde saçlarını kazıtan Harry'nin son halini görenler hayal kırıklığına uğramadı değil...

Ancak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sebebi bilinmeyen bir şekilde saçlarını kazıtan Harry'nin son halini görenler hayal kırıklığına uğramadı değil...

Hayranları 'Bir proje için yapmış olsun!' diye adeta dua etti:

Derken kendisi yeni imajıyla uzun bir aradan sonra bir maçta beliriverdi!

Derken kendisi yeni imajıyla uzun bir aradan sonra bir maçta beliriverdi!
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Harry Styles uzun bir aradan sonra Luton - Manchester United maçında yeni saçlarıyla ortaya çıktı.

Harry Styles uzun bir aradan sonra Luton - Manchester United maçında yeni saçlarıyla ortaya çıktı.
Harry Styles uzun bir aradan sonra Luton - Manchester United maçında yeni saçlarıyla ortaya çıktı.

Alışık olmadığımız yeni imajı ise bu sefer hayranlarından geçer not aldı.

Alışık olmadığımız yeni imajı ise bu sefer hayranlarından geçer not aldı.
Alışık olmadığımız yeni imajı ise bu sefer hayranlarından geçer not aldı.

"KEL DEĞİL!"

"KEL DEĞİL!"

"Bu saç kesimini kullanmaya devam etmeli"

"Bu saç kesimini kullanmaya devam etmeli"
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"Berberinden Tenten'in modelini istemiş"

"Berberinden Tenten'in modelini istemiş"
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"Hiç olmadığı kadar iyi"

"Hiç olmadığı kadar iyi"
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"Zayn'i moda haftasında gördü ve 'Oyun başlasın' dedi"

"Zayn'i moda haftasında gördü ve 'Oyun başlasın' dedi"
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"Bu neyse, çok daha iyi"

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"Aman tanrım artık bebeğe benzemiyor"

"Aman tanrım artık bebeğe benzemiyor"
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