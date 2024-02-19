Kıvırcık Saçlarından Eser Kalmayan Harry Styles Yeni Karizmatik İmajıyla Maçta Görüntülendi
Kıvırcık Saçlarından Eser Kalmayan Harry Styles Yeni Karizmatik İmajıyla Maçta Görüntülendi
One Direction ile şöhreti yakalayan Harry Styles, bir zamanlar kıvırcık saçlarıyla milyonlarca kadının gönlünü fethetmişti! Ancak geçtiğimiz yıl saçlarını kazıtan Harry, şimdi de tarzında köklü bir değişiklik gerçekleştirdi. Bakalım yeni Harry'yi sizler nasıl bulacaksınız... 👇
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Bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuran One Direction grubunu duymamış olma ihtimaliniz yok: Harry Styles ise gözde üyelerinden biriydi...
Grupta 'marul saçlı' olarak anılan Harry, hayranlarını en çok da kıvırcık saçlarıyla mest ediyordu!
One Direction grubundan ayrılıp solo kariyerine devam eden Harry tarzında değişiklikler yaşasa da saçlarından vazgeçmedi.
Ancak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sebebi bilinmeyen bir şekilde saçlarını kazıtan Harry'nin son halini görenler hayal kırıklığına uğramadı değil...
Derken kendisi yeni imajıyla uzun bir aradan sonra bir maçta beliriverdi!
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Harry Styles uzun bir aradan sonra Luton - Manchester United maçında yeni saçlarıyla ortaya çıktı.
Alışık olmadığımız yeni imajı ise bu sefer hayranlarından geçer not aldı.
"KEL DEĞİL!"
"Bu saç kesimini kullanmaya devam etmeli"
"Berberinden Tenten'in modelini istemiş"
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"Hiç olmadığı kadar iyi"
"Zayn'i moda haftasında gördü ve 'Oyun başlasın' dedi"
"Bu neyse, çok daha iyi"
"Aman tanrım artık bebeğe benzemiyor"
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