Kıvırcık Saçlarından Eser Kalmayan Harry Styles Yeni Karizmatik İmajıyla Maçta Görüntülendi

One Direction ile şöhreti yakalayan Harry Styles, bir zamanlar kıvırcık saçlarıyla milyonlarca kadının gönlünü fethetmişti! Ancak geçtiğimiz yıl saçlarını kazıtan Harry, şimdi de tarzında köklü bir değişiklik gerçekleştirdi. Bakalım yeni Harry'yi sizler nasıl bulacaksınız... 👇