18 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Orijinal "Gladyatör" Russell Crowe'u dünyanın en ünlü aktörlerinden biri yaptı ve ona en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırdı. Mescal dünya çapında böyle bir ilgiye hazır mı? Kendisi hayatının mahvolmanın eşiğinde olduğunu idda ediyor.
2. Birçok genç kızın hayatına "Vampir Günlükleri" serisi ile girmiş ve bir daha çıkmamış yakışıklı oyuncu Ian Somerhalder yeni hayatıyla ilgili açıklamada bulundu.
3. "Bir insanın en ufak bir hareketi bile bir internet meme'i olamaz ya!" Dedirten 46 yaşındaki ünlü rapçi, şarkıcı, söz yazarı, plak yapımcısı ve moda tasarımcısı Kanye West (Ye) yine gündeme bomba gibi düşüyor. Instagram hikayesinde paylaştığı yepyeni dişlerini görenler hayrete düştü.
4. Artık biliyoruz ki son yıllarda, akış hizmetlerinin film ve dizilere getirdiği doygunlukla beraber, birçok film şirketi yapımlarını mümkün olduğunca pazarlanabilir hale getirmeye çalışıyor. TikTok gibi hızlı çözümlerle rekabet etmek ise zorlaşıyor, çünkü her kaydırışta size yepyeni bir hikaye veya içerik sunuyor. Görünen o ki bu durum ünlü oyuncu Paul Mescal'ın canını çok sıkmış.
5. Son günlerde ülkemizde restoranların menü fiyatları gündemden düşmüyor. Pahalılık karşısında hayret eden sosyal medya kullanıcılarına ünlüler de eşlik ediyor. Yurt dışına yerleşen oyuncu Tolga Karel, Instagram hesabı üzerinden dolarla kıyas yaparak isyan etti.
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6. "Diva" lakaplı Bülent Ersoy'un Dünya Güllerim Masada programında yaptığı Zeki Müren açıklamaları epey gündem olmuştu. Müren'in acımasız olduğunu ve kendisini kıskandığını söyleyen Ersoy'a tepkiler gecikmemişti. Usta sanatçı yıllar sonra ilk defa canlı yayına katıldı. Zeki Müren itiraflarına açıklık getirerek "Sanat Güneşi"nin intihar ettiğini öne sürdü.
7. Heidi Klum hem oyunculuk hem de modellikte son derece başarılı bir kariyere sahip. Kendisinden 16 yaş küçük kocası Tom Kaulitz ile de son derece mutlu bir evliliği var. Fakat 50 yaşındaki modelin kocasıyla paylaştığı "yarı çıplak" fotoğrafları psikologların odak noktası oldu.
8. Geçtiğimiz Kasım ayında oğlu Can'ı kucağını alan Ezgi Mola, doğumdan sonra ilk defa bir etkinliğe katıldı. Gupse Özay'ın "Lohusa" filminin galasında görüntülenen Ezgi Mola, annelikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
9. Geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo'dan yine aynı yıl içinde boşanan Şeyma Subaşı, adının karıştığı aşk dedikodularını "Boşandıktan sonra kimseyle görüşmedim." minvalindeki sözleriyle yalanlamıştı. Bu açıklamanın ardından Şeyma Subaşı'na eski eşi Meedo'dan olay yaratacak bir gönderme geldi.
10. Kardashianlar her zaman gösterişli hayatını gözler önüne süren bir aile oldu. Fakat Kim Kardashian'ın yeni tiktok videosundaki ihtişamını göze sokuşu bu kadar da olmaz dedirtti.
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11. Olivia Jade ile birlikte olan Jacob Elordi sevgilisinden ayrıldı! Hayranları çılgına döndü.
12. Şarkılarıyla hepimizi etkisi altına alan Süperstar Ajda Pekkan'ın hayatı da birçok ünlü isim gibi film oluyor. Ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı merak konusuydu. Serenay Sarıkaya'nın adının geçtiği projede bambaşka bir isim ortaya atıldı!
13. Hakan Sabancı ve Hande Erçel ilişkisine dair pek çok şey duyuyoruz son günlerde bildiğiniz gibi. Çiftin ilişkisine dair ortaya çıkan her detay bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre Hande Erçeli Hakan Sabancı istedi diye şoförünü işten çıkarttı.
14. 'Argylle' filminde Dua Lipa ile başrolü paylaşacak olan Henry Cavill, filmin Güney Kore'de gerçekleşen ilk basın günü görüntüsüyle herkesten tam not aldı.
15. Son dönemlerde ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinin ikonik karakterlerinden "Pembe"ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Yurt dışına giden ünlü oyuncunun "Pinko" yazısı önündeki esprili paylaşımı diziseverlerin ilgisini çekti.
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16. Ekranların iki sevilen oyuncusu Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisinde bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan galada samimi tavırları dikkat çekerken ikiliden "doğalımız o" açıklaması gelmişti. Şimdi ise İbrahim Çelikkol'dan yeni paylaşım geldi.
17. Habertürk'ten Çetin Kan'ın özel haberine göre ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Biricik 3,5 aylık hamile. Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'in bebeklerinin cinsiyeti ise çoktan ortaya çıkmış.
18. Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri de elbette Cüneyt Arkın. 2022 yazında hayatını kaybeden ve herkesi hüzne boğan usta sanatçının anıları oğlu Murat Arkın'ın yaptığı paylaşımlarla yaşıyor. Gündemde miras davasına ilişkin detaylar konuşulurken, Murat Arkın'dan gelen "Bir alana bir bedava günleri" paylaşımı görenleri duygulandırdı.
19. Geçtiğimiz akşam Erkan Kolçak Köstendil'in doğum günü partisine katılan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti yaptıkları açıklamalarla herkesi güldürdü. Berk Oktay'ın hamilelik süresince eşi yerine kendi kilo aldığını açıklamasının ardından "Tıpta da varmış" açıklaması yapması kahkaha attırdı.
20. Yalı Çapkını'nın kötü karakterlerinden biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında yıllar önce hepimizin denk geldiği fakat farkına varmadığımız bir detay ortaya çıktı.
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21. Başarılı oyuncu Barış Arduç, son zamanlarda eşi Gupse Özay ve kızı Jan Asya'ya duyduğu sevgi gözler önüne serildikçe magazin gündemini boş bırakmıyor. Bir hayranı da "Kiralık Aşk" dizisinde oynadığı dönem kendisinden bir fotoğraf istediğini ve aldığı yanıtı sosyal medyadan anlattı.
22. Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, YouTube'da yayınlanan Kral Müzik Serhat Tekin'in konuğu oldu. Eski sevgilisi Hande Yener hakkında yıllar sonra ilginç itiraflarda bulunan Akçıl'ın "bir dönemlerin Sezen ve Onno'suyduk" demesi oldukça dikkat çekti.
23. Son günlerde Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde olan Bülent Ersoy'un, 2013 yılından bir görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Ersoy, yıllar sonra ilk kez ekran önünde pullu pantolonu ile ayakta dans etmişti.
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