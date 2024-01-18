Restoran Menülerindeki Fiyatlar Gündemdeyken Amerika'daki Tolga Karel Sinirlenerek Dolar Bazında Kıyas Yaptı

'Ortalama dışarıda 1 öğün yemek 300-500 TL arası bu da dolar bazında 10-15 dolar yapıyor ki Amerika'da ortalama en düşük bir öğle yemeğine harcayacağınız para da aynı oranda. 10-15 dolar fakat burada insanlar dolar kazanıyor kısaca bu fiyatları Türkiye insanların gelir seviyesine göre ödemesi mümkün değil. Bu çok açık ve net.'