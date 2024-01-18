Restoran Menülerindeki Fiyatlar Gündemdeyken Amerika'daki Tolga Karel Sinirlenerek Dolar Bazında Kıyas Yaptı
Restoran Menülerindeki Fiyatlar Gündemdeyken Amerika'daki Tolga Karel Sinirlenerek Dolar Bazında Kıyas Yaptı
Son günlerde ülkemizde restoranların menü fiyatları gündemden düşmüyor. Pahalılık karşısında hayret eden sosyal medya kullanıcılarına ünlüler de eşlik ediyor. Yurt dışına yerleşen oyuncu Tolga Karel, Instagram hesabı üzerinden dolarla kıyas yaparak isyan etti.
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Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan ve herkes tarafından tanınan isimlerden biri de Tolga Karel.
2014 yılında Survivor'a katılmasının ardından son kez Kalbimdeki Yabancı dizisinde izledik Karel'i.
Amerika'da kendi lojistik firmasını kuran ve yeni mesleğiyle herkes tarafından konuşulan Karel, Instagram hesabını da oldukça aktif kullanıyor.
Kendisi 2016 yılında ikinci kez evlenmiş ve eşi Sarah Scotti ile yurt dışında yaşamaya başlamıştı hatırlarsanız.
Ailesi ve işi bir kenara dursun, Tolga Karel'in Instagram hesabında sık sık Türkiye'de yaşanan olaylara ve gündem konularına ilişkin yorum yaptığını görüyoruz.
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Karel'in son olarak dikkatini çeken konu bizim de oldukça tadımızı kaçıran restoran menülerindeki fiyatlar oldu.
Uludağ'da bir restoranın menüsündeki fiyatları görünce küçük dilimizi yutmuştuk hatırlarsanız.
Tolga Karel de gündemde yer alan konuya sessiz kalmadı ve dolar bazında yaptığı kıyasla isyan bayrağını çekti. "Türkiye'de gelir seviyesine göre bunların ödenmesi mümkün değil!" dedi.
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