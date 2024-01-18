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Restoran Menülerindeki Fiyatlar Gündemdeyken Amerika'daki Tolga Karel Sinirlenerek Dolar Bazında Kıyas Yaptı

Restoran Menülerindeki Fiyatlar Gündemdeyken Amerika'daki Tolga Karel Sinirlenerek Dolar Bazında Kıyas Yaptı

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.01.2024 - 14:51

Son günlerde ülkemizde restoranların menü fiyatları gündemden düşmüyor. Pahalılık karşısında hayret eden sosyal medya kullanıcılarına ünlüler de eşlik ediyor. Yurt dışına yerleşen oyuncu Tolga Karel, Instagram hesabı üzerinden dolarla kıyas yaparak isyan etti.

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Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan ve herkes tarafından tanınan isimlerden biri de Tolga Karel.

Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan ve herkes tarafından tanınan isimlerden biri de Tolga Karel.

Yaprak Dökümü'nün 'Oğuz'u olarak tanınan Karel, oyunculuğu bıraksa da son olarak 2022 yılında Sıfırıncı Gün dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.

2014 yılında Survivor'a katılmasının ardından son kez Kalbimdeki Yabancı dizisinde izledik Karel'i.

2014 yılında Survivor'a katılmasının ardından son kez Kalbimdeki Yabancı dizisinde izledik Karel'i.

Ardından oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşmiş ve kendine yeni bir hayat kurmuştu.

Amerika'da kendi lojistik firmasını kuran ve yeni mesleğiyle herkes tarafından konuşulan Karel, Instagram hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

Amerika'da kendi lojistik firmasını kuran ve yeni mesleğiyle herkes tarafından konuşulan Karel, Instagram hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

Kendisinin Instagram'da 45,3 bin takipçisi bulunuyor.

Kendisi 2016 yılında ikinci kez evlenmiş ve eşi Sarah Scotti ile yurt dışında yaşamaya başlamıştı hatırlarsanız.

Kendisi 2016 yılında ikinci kez evlenmiş ve eşi Sarah Scotti ile yurt dışında yaşamaya başlamıştı hatırlarsanız.

Tolga Karel 2011 yılında Azeri manken Günay Musayeva ile dünyaevine girmişti. 2015 yılında boşanmışlardı. Daha sonrasında Karel kendine yeni bir hayat kurdu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte mutluluğunu sosyal medyadan sık sık göstermeye devam ediyor.

Ailesi ve işi bir kenara dursun, Tolga Karel'in Instagram hesabında sık sık Türkiye'de yaşanan olaylara ve gündem konularına ilişkin yorum yaptığını görüyoruz.

Ailesi ve işi bir kenara dursun, Tolga Karel'in Instagram hesabında sık sık Türkiye'de yaşanan olaylara ve gündem konularına ilişkin yorum yaptığını görüyoruz.

Hande Erçel'in oyunculuğunun linç edilmesinden tutun da, ekonomi ve siyasete kadar pek çok konuda düşüncelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaktan çekinmiyor oyuncu.

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Karel'in son olarak dikkatini çeken konu bizim de oldukça tadımızı kaçıran restoran menülerindeki fiyatlar oldu.

Karel'in son olarak dikkatini çeken konu bizim de oldukça tadımızı kaçıran restoran menülerindeki fiyatlar oldu.

Uludağ'da bir restoranın menüsündeki fiyatları görünce küçük dilimizi yutmuştuk hatırlarsanız.

Uludağ'da bir restoranın menüsündeki fiyatları görünce küçük dilimizi yutmuştuk hatırlarsanız.

Diğer bir yandan geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan da bir porsiyon döner fiyatını gördüğünde şoke olduğunu söylemiş ve isyan etmişti.

Burada bahsetmiştik:

Tolga Karel de gündemde yer alan konuya sessiz kalmadı ve dolar bazında yaptığı kıyasla isyan bayrağını çekti. "Türkiye'de gelir seviyesine göre bunların ödenmesi mümkün değil!" dedi.

Tolga Karel de gündemde yer alan konuya sessiz kalmadı ve dolar bazında yaptığı kıyasla isyan bayrağını çekti. "Türkiye'de gelir seviyesine göre bunların ödenmesi mümkün değil!" dedi.

'Ortalama dışarıda 1 öğün yemek 300-500 TL arası bu da dolar bazında 10-15 dolar yapıyor ki Amerika'da ortalama en düşük bir öğle yemeğine harcayacağınız para da aynı oranda. 10-15 dolar fakat burada insanlar dolar kazanıyor kısaca bu fiyatları Türkiye insanların gelir seviyesine göre ödemesi mümkün değil. Bu çok açık ve net.'

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