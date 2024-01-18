Yıllar Sonra İlk Kez Bülent Ersoy'un Ayakta Kıvırarak Dans Ettiğini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!
Yıllar Sonra İlk Kez Bülent Ersoy'un Ayakta Kıvırarak Dans Ettiğini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!
Son günlerde Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde olan Bülent Ersoy'un, 2013 yılından bir görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Ersoy, yıllar sonra ilk kez ekran önünde pullu pantolonu ile ayakta dans etmişti.
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Bülent Ersoy, deyince aklınıza muhakkak kabarık elbiseleri, gösterişli saçları ve vamp makyajı geliyor.
Ancak pullu pantolonu ve deri ceketi de ona en az gösterişli tarzı kadar yakışmış.
Ersoy'u genellikle ekran önünde otururken görüyoruz, pek ayağa kalkmayan ve güçlü sesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ersoy, bu kez şaşırttı.
2013 yılında bir televizyon programında kurtlarını döken Ersoy'un, eğlenceli görüntüleri yeniden gündem oldu.
10 yıl önce Show TV'de yayınlanan "Bülent Ersoy Show" pazar gecesine damgasını vurmuştu. Bugün o anlar yine çok konuşuldu.
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Programda Ersoy'un giydiği pantolon dikkat çekti ve yıllar sonra ilk kez ayağa kalkıp kıvrak danslar eden Ersoy dillere düştü.
İşte sosyal medyada gündem olan o video:
Bir kullanıcı o anları "Bülent Ersoy'u ilk kez pantolonla görüyorum" notuyla paylaştı.
"Ben ilk kez dans ederken görüyorum!" diye şaşıranlar oldu.
Bülent Ersoy'un sahne şovu ile kıyaslayıp Inji'ye gönderme bile yaptılar.
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"Bülent Ersoy’u ilk defa ayakta gördüm!"
"Yapay zeka ile yapılmış olabilir bu görüntü..."
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