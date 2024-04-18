18 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Polat davasının ardından mercek altına alınan sosyal medya fenomenlerinin başında gelen Tayyargiller, şarkıcılığa soyunmaya karar verdi! Özlem Öz'ün kızlarıyla beraber hazırladığı şarkının klip tanıtımı akıllara yalnızca Dilan Polat'ı ve meşhur "Enerci"sini getirdi.
2. Sık sık gündemdeki mevzuları ve kişileri tiye alan, taklit videolarıyla da güldüren Şahan Gökabakar yine yerinde duramadı! Bu sefer Yılmaz Morgül'ün "Ateşe Düştüm" performansıyla alay eden Gökbakar'ın son paylaşımı kahkaha attırdı!
3. 'New Rules' ve 'Kiss and Make Up' gibi hit şarkılarıyla bilinen başarılı şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için kamera karşısına geçti. Şarkıcının saçları ve kıyafetleri ise kullanıcıları ikiye böldü!
4. Kimilerinin bayılarak izlediği kimilerinin de hala eleştirdiği PES programı, Jiklet adlı kanaldan yayına tam gaz devam ediyor. Pınar Fidan ve Seda Yüz’ün yürüttüğü program son zamanlarda ünlü sanatçıları da konuk ediyor.
5. Seçtiği kombinler, sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık gündem olan Didem Soydan, bu sefer çözümü sallamakta buldu! Paylaştığı videoyla beyinleri yakan Soydan'a yorumlar gecikmedi...
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6. Gösterisinde yaptığı esprilerin hızla yayılmasından rahatsız olan Cem Yılmaz, Twitter (X) hesabından sitemkar bir paylaşımda bulundu!
7. Annesini aramak için Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugünkü yayında annesi hakkında ilginç açıklamalarda bulunan seyirciye sert çıktı!
8. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, yıllardır görmediği annesini aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Ortaya atılan çeşitli iddiaların ardından Nebioğlu'nun ablasının Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğu öne sürülmüştü. Bu açıklamaların ardından açıklama yapan gazeteci Uğur Dündar'a bir destek de şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.
9. İlk annelik deneyimini yaşayan, kendi gibi sevenlerini de heyecanlandıran Eda Ece, kızı Mina İpek'i Nisan ayının başında kucağına almıştı. Daha doğum tarihi ile şanslı bulunan bebesin güzeller güzeli annesi Eda Ece, kızının yüzünü göstermese de duygularını paylaştı...
10. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, şimdilerin meşhur isimleriyle birlikte yıldızının parladığı güzellik yarışmasına dair bir itirafta bulundu. Yıllar sonra açıkladığı gerçek herkesin ağzını açık bıraktı!
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11. Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, geçtiğimiz hafta birdenbire rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılmıştı. Günden güne durumunun daha iyi bir hale geldiğini öğrendiğimiz Nuri Alço'dan müjdeli haber geldi.
12. Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan, son dönemlerde soysal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan'a taş attı. Eski jürisi olan ünlü isme yaptığı gönderme çok konuşuldu.
13. Müge Anlı'ya çıkan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, bu kez annesini aramaya başladı. Son zamanlarda kamuoyunun gündemine yerleşen Uğur Dündar'ın babası olduğunu iddia eden ablası Dilara Gülatan da yayındaydı. Programa bağlanan bir izleyici ise Dilara'nın babası hakkında şok iddiada bulundu.
14. Ünlü modacı ve stilist Ivana Sert, güzellik ve gençlik sırlarını bir bir ortaya döktü. Güzelliğine yatak odasının ışığından, sıcaklığına kadar dikkat eden Sert birbirinden farklı ipuçlarını açıkladı.
15. Eski manken Özlem Yıldız, yıllardır sunucu kimliğiyle karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan isimlerden bir tanesi. Yaptığı son paylaşımın altında bir takipçisinin kusmuk emojileriyle dolu kötü yorumunu gören Özlem Yıldız, sessiz kalmadı ve cevap verdi.
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16. Burcu Esmer gençlik sırrını mutlu evliliğine ve eşi Nazım Akmandil'in kendisine olan sevgisi ve ilgisine bağladı.
17. 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeAnkara Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu siyasete atılsa da kariyerini unutmadı. Geçtiğimiz akşam 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu için sahneye çıkan usta isim epey alkış topladı.
18. Son olarak Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakterinin annesi olarak izlediğimiz ünlü oyuncu İpek Tenolcay, Haberler.com'un YouTube hesabına konuk oldu. Hayatına dair anlattıklarıyla herkesi şaşırtan İpek Tenolcay'ın yıllar sonra anlattığı evlilik itirafı ağızları açık bıraktı.
19. Son zamanların magazin manşetlerinden düşmeyen çifti Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketlerini duymaya alıştık. Fakat Bianca'nın her geçen gün daha da açılıp saçılan ve uygunsuzlaşan kıyafetlerine hala anlam veremiyoruz. Geçtiğimiz gün Disneyland'e giden ikili bu sefer kıyafetleriyle değil olaylarıyla gündeme bomba gibi düştü!
20. Geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına alan oyuncu Ezgi Mola bu sefer de sosyal medyada paylaşılan kilo verme haberleriyle gündeme geldi. Doğumdan sonra 60 günde 20 kilo verdiği iddia edilen ünlü oyuncu kendine has yorumla bunun gerçek olmadığını açıkladı.
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21. Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu, ablası hakkında hepimizi şoke eden iddialarla gündeme gelmişti. Ardından Müge Anlı'ya çıkan Nebioğlu, ablasının babasının Uğur Dündar olduğu yönünde iddialardan bahsetmişti. Gündem bu konuyla çalkalanırken, Dilara G. Günaydın'a açıklamalarda bulundu. Tuba Kalaçık'ın haberine göre Dilara G., "şahitler var" ifadeleriyle dikkat çekti.
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