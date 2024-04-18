Tuba Ünsal Yıllar Sonra Meşhur Olduğu Güzellik Yarışmasında Yaşının Büyük Gösterildiğini İtiraf Etti!
Tuba Ünsal Yıllar Sonra Meşhur Olduğu Güzellik Yarışmasında Yaşının Büyük Gösterildiğini İtiraf Etti!
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, şimdilerin meşhur isimleriyle birlikte yıldızının parladığı güzellik yarışmasına dair bir itirafta bulundu. Yıllar sonra açıkladığı gerçek herkesin ağzını açık bıraktı!
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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal kariyerinde sayısız başarının altına imza atmış isimlerden bir tanesi.
Bu Kalp Seni Unutur mu?, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Gecenin Ucunda gibi işler son yıllarda fenomen olan ve Tuba Ünsal'ı izlediğimi yapımlar arasında.
Ancak Tuba Ünsal'ın kariyeri aslında bambaşka bir şekilde başladı.
Tuba Ünsal, yıllar sonra yıldızının parlamasına yardımcı olan yarışma programı hakkında ağzımızı açık bırakacak itiraflarda bulundu.
17 yaşında diye tanıtılmıştı ama aslında 15 yaşındaymış!
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Aynı zamanda boyunun ve kilosunun da yapım tarafından söylettirildiğini itiraf ediyor.
"Merhaba ben Tuba Ünsal. İzmir doğumluyum, 175 cm boyunda, 47 kiloyum. Teşekkürler."
Aynı programda Özgü Namal'dan bahseden Tuba Ünsal, ünlü oyuncunun kendisine "Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor" dediğini de söyledi.
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