Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tuba Ünsal Yıllar Sonra Meşhur Olduğu Güzellik Yarışmasında Yaşının Büyük Gösterildiğini İtiraf Etti!

Tuba Ünsal Yıllar Sonra Meşhur Olduğu Güzellik Yarışmasında Yaşının Büyük Gösterildiğini İtiraf Etti!

GNS
GNS - Onedio Editörü
18.04.2024 - 17:45

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, şimdilerin meşhur isimleriyle birlikte yıldızının parladığı güzellik yarışmasına dair bir itirafta bulundu. Yıllar sonra açıkladığı gerçek herkesin ağzını açık bıraktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal kariyerinde sayısız başarının altına imza atmış isimlerden bir tanesi.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal kariyerinde sayısız başarının altına imza atmış isimlerden bir tanesi.

1992 yılında Mahallenin Muhtarı dizisiyle adım attığı oyunculuk serüveninde yıllar içinde hem dizi, hem de film sektöründe hafızalara kazınan pek çok rolü ile adını duyurdu.

Bu Kalp Seni Unutur mu?, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Gecenin Ucunda gibi işler son yıllarda fenomen olan ve Tuba Ünsal'ı izlediğimi yapımlar arasında.

Bu Kalp Seni Unutur mu?, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Gecenin Ucunda gibi işler son yıllarda fenomen olan ve Tuba Ünsal'ı izlediğimi yapımlar arasında.

Kendisi son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolü ile gündeme geldi. Aynı zamanda dijital platformlarda yayınlanan dizilerdeki rolleri ve beyazperde kariyeriyle de beğeni topluyor.

Ancak Tuba Ünsal'ın kariyeri aslında bambaşka bir şekilde başladı.

Ancak Tuba Ünsal'ın kariyeri aslında bambaşka bir şekilde başladı.

Bilmeyenleriniz için kendisi 1998 yılında katıldığı yarışma programıyla ünlendi. Kendisi dereceye giren isimlerden biri olmasa da kariyerinde iyi bir çıkış yakalamıştı. Aynı sene yarışmada Azra Akın birincilik elde etmişti. Seçkin Piriler de bu programda karşımıza çıkmıştı.

Tuba Ünsal, yıllar sonra yıldızının parlamasına yardımcı olan yarışma programı hakkında ağzımızı açık bırakacak itiraflarda bulundu.

Tuba Ünsal, yıllar sonra yıldızının parlamasına yardımcı olan yarışma programı hakkında ağzımızı açık bırakacak itiraflarda bulundu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu olan Tuba Ünsal, yarışma için ekrana çıktığı sırada aslında söylenilenden de küçük olduğunu ifade etti.

17 yaşında diye tanıtılmıştı ama aslında 15 yaşındaymış!

17 yaşında diye tanıtılmıştı ama aslında 15 yaşındaymış!

'Bir şey itiraf edeyim mi, 17 yaşında gibi davranıyoruz da ben o güzellik yarışmada 15 yaşındayım. İnsanlar analizini yaptıkları zaman yılı ortaya çıkıyor da çok küçüğüz yani.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aynı zamanda boyunun ve kilosunun da yapım tarafından söylettirildiğini itiraf ediyor.

Aynı zamanda boyunun ve kilosunun da yapım tarafından söylettirildiğini itiraf ediyor.

'Boyum da 175 cm değil ama öyle söylettiriyorlar. Kampta 'Şu kilo diyeceksin' diye tembihliyorlar. İyi bir yarışmaydı ama 1.72'ysen, '1.75'e yuvarlayabilirsin' deniyor.'

"Merhaba ben Tuba Ünsal. İzmir doğumluyum, 175 cm boyunda, 47 kiloyum. Teşekkürler."

"Merhaba ben Tuba Ünsal. İzmir doğumluyum, 175 cm boyunda, 47 kiloyum. Teşekkürler."

Aynı programda Özgü Namal'dan bahseden Tuba Ünsal, ünlü oyuncunun kendisine "Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor" dediğini de söyledi.

Aynı programda Özgü Namal'dan bahseden Tuba Ünsal, ünlü oyuncunun kendisine "Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor" dediğini de söyledi.

'Özgü Namal'la benzer zamanlarda sektöre girdik. Özgü'yle aynı reklam görüşmelerine giderdik, işte reklam seçmeleri falan... 'Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor çünkü sen seçiliyorsun' diyordu. İyi ki reklamlarda devam eden bir insan olmayıp televizyona geçti o da... Çok başarılı.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın