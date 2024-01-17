17 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Ocak Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk olarak tarihe geçecek olan Alper Gezeravcı'nın yolculuk günü geldi çattı. Küçük yeğeninin ise amcası Gezeravcı'dan özel bir isteği var!
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, bugün Beşiktaş sonrasında Galatasaray’ı da ziyaret etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum’un İstanbul için büyük şans olduğunu ifade etti.
Hazine'nin açıkladığı Merkez Yönetim Bütçe verilerinde "2024 yılında vergiler canımızı yakacağa benziyor."
Dünyanın küresel elitlerini her yıl bir araya getiren Davos'un karanlık yüzü yine çok konuşuluyor. Davos'ta geceliği 2 bin 500 doları bulan eskort hizmetlerinde yer yok.
Ak Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı belli oldu. Keçiören Belediye Başkanı Altınok, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir'i kazanmak için seçmenin önüne çıkacak. Turgut Altınok, Keçiören'deki çalışmalarıyla kamuoyu tarafından biliniyor. MHP'ye yakın bir isim olmasıyla öne çıkıyor. Öyleyse gelin, Altınok'un siyasi geçmişini birlikte inceleyelim.
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@yesilerikveben isimli Twitter kullancısı bir doktor, kendi telefonunu ve sekreter olarak çalışan kişinin telefon modelini kıyasladı. Bu kıyaslama ise diğer Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son aylarda influenza, RSV ve Covid vakalarında artış yaşandığını söyledi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yaptığı ziyarette söyledikleriyle sosyal medyanın diline düştü.
İddiaya göre AK Parti’nin İzmir’de başkan aday Hamza Dağ oldu. Gaziantep’te ise mevcut başkan Fatma Şahin ile devam kararı alındı.
Sosyal medya platformlarında 'Sarem Uysal' takma adıyla bilinen, çektiği fotoğraf ve videoları 200 dolara OnlyFans hesabı üzerinden sattığını açıklayan Yıldız H.'nin 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme' suçundan tutuklanması sosyal medyada gündem oldu.
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan 43 yaşındaki Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu 19 Ocak 2024 00:49 tarihine ertelendi.
Son olarak 3 Ocak'ta ÖTV zammıyla gündeme gelen LPG fiyatları 20 TL'yi aşacak.
Hava Forum meteoroloji sayfası tarafından İstanbul'un yarınki hava durumuna ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi.
Dünya Ekonomik Forumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da İsviçre’nin Davos kentinde toplandı. Türkiye’nin protesto ederek katılmadığı toplantınlarda Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘X Hastalığı’ için panel düzenleyeceği öğrenildi. DSÖ’nün ‘X Hastalığı’ tanımlaması, henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel salgın riskleri için kullanılıyor.
AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu AK Parti olmasaydı bugün İstanbul’da çeşmelerden su akmayacağını iddia etti.
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı YouTube programında duygusal açıklamalarda bulundu
TÜRK-İŞ yaklaşım 700 bin kamu işçisi için hazırladığı taslağı bakanlığa sundu.
Magazin Gündemi isimli Instagram hesabının iddialarına göre Sıla Doğu ve Dilan Polat'tan yeni mektup geldi.
Bir yayınevi tarafından hazırlanan tarih dersi test kitabındaki PKK ile ilgili soru, geniş çaplı tepkileri beraberinde getirdi.
AK Parti’nin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı iddia edilen Cüneyt Yüksel’in, hükümete yakınlığı ile bilinen Turgay Güler tarafından paylaşılan fotoğrafı yeniden gündem oldu.
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