AK Parti’nin Adayları Sızdı: İzmir’e Hamza Dağ, Gaziantep’e Fatma Şahin!
AK Parti’nin Adayları Sızdı: İzmir’e Hamza Dağ, Gaziantep’e Fatma Şahin!
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde partilerin çalışmaları da son hızla devam ediyor. AK Parti’nin yarın düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesinde belediye başkan adayları kulislerde konuşulmaya başlandı. İddiaya göre AK Parti’nin İzmir’de başkan aday Hamza Dağ oldu. Gaziantep’te ise mevcut başkan Fatma Şahin ile devam kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti, geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde verdiğimiz şehitler sebebiyle aday tanıtım toplantısını ertelemişti.
Yerel seçim hazırlıklarını südüren AK Parti, yarın yapacağı geniş çaplı toplantıyla adaylarını tanıtacak.
Ancak bazı isimlerde şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı.
İddiaya göre AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Hamza Dağ oldu. Dağ, AK Parti’de Tanıtım ve Medya’dan sorumlu başkan yardımcılığı görevindeydi.
AK Parti’de dikkat çeken bir aday ise Fatma Şahin oldu. Gazeteci Adem Metan’ın iddiasına göre, Fatma Şahin’e yeni dönemde de aday olacağı tebliğ edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte kulislere göre adı kesinleşen diğer adaylar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda