AK Parti’nin Adayları Sızdı: İzmir’e Hamza Dağ, Gaziantep’e Fatma Şahin!

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde partilerin çalışmaları da son hızla devam ediyor. AK Parti’nin yarın düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesinde belediye başkan adayları kulislerde konuşulmaya başlandı. İddiaya göre AK Parti’nin İzmir’de başkan aday Hamza Dağ oldu. Gaziantep’te ise mevcut başkan Fatma Şahin ile devam kararı alındı.