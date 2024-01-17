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AK Parti’nin Adayları Sızdı: İzmir’e Hamza Dağ, Gaziantep’e Fatma Şahin!

AK Parti’nin Adayları Sızdı: İzmir’e Hamza Dağ, Gaziantep’e Fatma Şahin!

AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 18:56

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde partilerin çalışmaları da son hızla devam ediyor. AK Parti’nin yarın düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesinde belediye başkan adayları kulislerde konuşulmaya başlandı. İddiaya göre AK Parti’nin İzmir’de başkan aday Hamza Dağ oldu. Gaziantep’te ise mevcut başkan Fatma Şahin ile devam kararı alındı.

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AK Parti, geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde verdiğimiz şehitler sebebiyle aday tanıtım toplantısını ertelemişti.

AK Parti, geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde verdiğimiz şehitler sebebiyle aday tanıtım toplantısını ertelemişti.

Yerel seçim hazırlıklarını südüren AK Parti, yarın yapacağı geniş çaplı toplantıyla adaylarını tanıtacak.

Yerel seçim hazırlıklarını südüren AK Parti, yarın yapacağı geniş çaplı toplantıyla adaylarını tanıtacak.

Ancak bazı isimlerde şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı.

Ancak bazı isimlerde şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı.

İddiaya göre AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Hamza Dağ oldu. Dağ, AK Parti’de Tanıtım ve Medya’dan sorumlu başkan yardımcılığı görevindeydi.

İddiaya göre AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Hamza Dağ oldu. Dağ, AK Parti’de Tanıtım ve Medya’dan sorumlu başkan yardımcılığı görevindeydi.

AK Parti’de dikkat çeken bir aday ise Fatma Şahin oldu. Gazeteci Adem Metan’ın iddiasına göre, Fatma Şahin’e yeni dönemde de aday olacağı tebliğ edildi.

AK Parti’de dikkat çeken bir aday ise Fatma Şahin oldu. Gazeteci Adem Metan’ın iddiasına göre, Fatma Şahin’e yeni dönemde de aday olacağı tebliğ edildi.
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İşte kulislere göre adı kesinleşen diğer adaylar;

İşte kulislere göre adı kesinleşen diğer adaylar;

  • AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

  • AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Kocaispir

  • AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

  • AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

  • AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Savran

  • AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

  • AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

  • AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

  • AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Uğur İbrahim Altay

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