Uzay Yolculuğu Ertelendi, Fırlatma İçin Yeni Tarihi Belli Oldu
Uzay Yolculuğu Ertelendi, Fırlatma İçin Yeni Tarihi Belli Oldu
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan 43 yaşındaki Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu 19 Ocak 2024 00:49 tarihine ertelendi.
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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan Axıom 3 uçuşu yarın gece saatlerine ertelendi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilmesi planlanan uçuşta tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı ile birlikte, bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol'un gideceği biliniyor.
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