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Uzay Yolculuğu Ertelendi, Fırlatma İçin Yeni Tarihi Belli Oldu

Uzay Yolculuğu Ertelendi, Fırlatma İçin Yeni Tarihi Belli Oldu

Uzay
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 19:49

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan 43 yaşındaki Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu 19 Ocak 2024 00:49 tarihine ertelendi.

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan Axıom 3 uçuşu yarın gece saatlerine ertelendi.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan Axıom 3 uçuşu yarın gece saatlerine ertelendi.

Sosyal medya hesabı üzerinden fırlatmanın ertelendiğini duyuran Mehmet Fatih Kacır, 'Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor.' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilmesi planlanan uçuşta tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı ile birlikte, bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol'un gideceği biliniyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştirilmesi planlanan uçuşta tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı ile birlikte, bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol'un gideceği biliniyor.

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