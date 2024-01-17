Ak Parti'nin Ankara Adayı Turgut Altınok Oldu! Keçiören'de Ahlak Zabıtaları Kurdurduğu İddiaları Doğru mu?

Böylece Turgut Altınok, üç farklı siyasi partiden de Keçiören adayı olup üçünü de kazanarak erişilmesi güç bir rekorun sahibi oldu.

Lakin Turgut Altınok bununla da yetinmeyecekti.

2009'da en büyük hayali olan Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı'nı gözüne kestirdi. Bunun için geçmesi gereken çok dişli bir rakibi vardı.