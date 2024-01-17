Ak Parti'nin Ankara Adayı Turgut Altınok Oldu! Keçiören'de Ahlak Zabıtaları Kurdurduğu İddiaları Doğru mu?
Ak Parti'nin Ankara Adayı Turgut Altınok Oldu! Keçiören'de Ahlak Zabıtaları Kurdurduğu İddiaları Doğru mu?
Ak Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı belli oldu. Keçiören Belediye Başkanı Altınok, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir'i kazanmak için seçmenin önüne çıkacak.
Turgut Altınok, Keçiören'deki çalışmalarıyla kamuoyu tarafından biliniyor. MHP'ye yakın bir isim olmasıyla öne çıkıyor.
Öyleyse gelin, Altınok'un siyasi geçmişini birlikte inceleyelim.
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Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Ankara'da göstereceği aday uzun zamandır merak ediliyordu. Kulislerde sıkça dillendirilen Turgut Altınok ismi büyük ölçüde kesinlik kazandı.
1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğan Turgut Altınok, genç yaşlarından itibaren milliyetçi bir dünya görüşünü benimsedi.
Keçiören'de büyük bir tanınırlığa ulaştıktan sonra 1999 yerel seçimlerinde öncesi, MHP'nin yeni genel başkanı Devlet Bahçeli ile anlaşamadı. Altınok'un adaylığını veto eden Bahçeli, Keçiören'de başka bir ismi aday gösterince ipler koptu.
Fazilet Partisi'nde yaşanan bölünme sonrası kurulan Ak Parti'nin kurucu üyesi oldu. 2004 yılında bu sefer Ak Parti'den Keçiören adayı oldu ve yine kazanmayı başardı.
Ak Parti'nin Ankara adayı olmak için Melih Gökçek ile büyük bir parti içi mücadeleye girişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bu kavgada Gökçek'ten yana ağırlığını koydu.
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Dördüncü partisinden de aynı ilçede aday olan Altınok, BBP'nin Keçiören'de %30 oy almasını sağladı. Bu büyük artışa rağmen yarışı ikinci bitirerek ilk kez kaybetti.
Turgut Altınok'un siyasi geçmişine ilişkin en büyük eleştiri, kendi seçmen tabanının dışında kalan kesimlerin gözünde antipatik bir imaja sahip olması.
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