Kamu İşçileri İçin Yeni Talep: Bakan Vedat Işıkhan'a Sunuldu
Kamu İşçileri İçin Yeni Talep: Bakan Vedat Işıkhan'a Sunuldu
TÜRK-İŞ yaklaşım 700 bin kamu işçisi için hazırladığı taslağı bakanlığa sundu. Sendikanın taleplerinde, 'sözleşme başlangıç tarihlerinin ocak ayına çekilmesi' ve 'kamu işçisine refah payı verilmesi” yer alıyor.
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nda yer alan sendika genel başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile makamında görüştü.
Görüşme sonrası açıklamada bulunan Ergün Atalay, “Geldiğimiz noktada ortada bir ücret dengesizliği var. Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu. Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var. Arkadaşlarımız işveren sendikası TÜHİS ile geçen hafta ve bugün görüştü. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili. Toplantıda arkadaşlarımızın tamamı görüşlerini paylaştı." dedi.
Enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle işyerlerinde ücret dengesinin ve iş barışının bozulduğunu savunan Atalay, "Sözleşmelerimiz ocak ayında başlayıp, şubat, mart, haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde başlayanlarla devam ediyor. Ocak ayına başka enflasyon oranı çıkıyor, şubat ayına başka, mart ayına başka bir enflasyon oranı çıkıyor." İfadelerini kullandı..
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün son olarak; “Ücretlerimiz öyle eridi ki. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 65 civarında. Pazara ve raflara baktığınız zaman yüzde 90'ların üzerinde. Haklı talebimize bir an evvel müspet bir cevap bekliyoruz. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da ocak ayına çeksinler.” dedi.
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siz de utanma da yok. hoşuna gitmiyorsa gidersin taksime milyon tane adamı toplar grevini yapar hakkını ararsın. bırakın o tiyatromsu şeyi de adına sendika d... Devamını Gör
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