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LPG'ye Zam Geliyor! Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek!

LPG'ye Zam Geliyor! Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.01.2024 - 19:59

Küresel piyasalarda sular durulmuyor! Brent petrol fiyatlarındaki değişikliğin yanında döviz kurundaki dalgalanma ve vergilere yapılan zamlar da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak 3 Ocak'ta ÖTV zammıyla gündeme gelen LPG fiyatları 20 TL'yi aşacak. LPG zammıyla birlikte tabelalar bir kez daha değişecek. Peki, LPG'ye ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, akaryakıtta son durum...

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LPG'ye Zam! LPG fiyatları 20 lirayı aşacak.

LPG'ye Zam! LPG fiyatları 20 lirayı aşacak.

Ocak ayı itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin Yİ-ÜFE oranı yüzde 25.6 olarak belirlenmişti. Bu oran akaryakıttan alınan ÖTV oranına da etki etti, fiyatları yükseldi. 

3 Ocak 2024 tarihinden itibaren tabelalara yansıyan ÖTV artışıyla birlikte LPG gurubuna 1 TL zam geldi. Zamın ardından 20 liraya yaklaşan LPG fiyatlarına bir zam daha geliyor. 18 Ocak Perşembe gününden itibaren tabelalara yansıması beklenen LPG zammının 37 kuruş olacağı bildirildi. Fiyat artışı ile LPG 20 lirayı aşacak!

Peki, Motorin ve Benzin Grubuna Zam veya İndirim Var mı?

Peki, Motorin ve Benzin Grubuna Zam veya İndirim Var mı?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve motorin grubu için planlanan bir zam ya da indirim söz konusu değil.

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Sık sık gündeme gelen Brent petrol fiyatlarında ise düşüş oldu. Brent petrol varil fiyatı günü yüzde 1.05'lik düşüşle kapattı. Düşüşün ardından 77.44 dolardan alıcı bulan Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ise devam edeceği öngörülüyor. 

İşte, güncel akaryakıt pompa fiyatları 👇

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 36.78 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 38.98 TL

  • LPG litre fiyatı 19.36 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 36.87 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 39.08 TL

  • LPG litre fiyatı 19.83 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 37.50 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 39.74 TL

  • LPG litre fiyatı 19.70 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 37.70 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 39.96 TL

  • LPG litre fiyatı 19.47 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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