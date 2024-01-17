LPG'ye Zam Geliyor! Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek!

Küresel piyasalarda sular durulmuyor! Brent petrol fiyatlarındaki değişikliğin yanında döviz kurundaki dalgalanma ve vergilere yapılan zamlar da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak 3 Ocak'ta ÖTV zammıyla gündeme gelen LPG fiyatları 20 TL'yi aşacak. LPG zammıyla birlikte tabelalar bir kez daha değişecek. Peki, LPG'ye ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İşte, akaryakıtta son durum...