LPG'ye Zam Geliyor! Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek!
LPG'ye Zam Geliyor! Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek!
Küresel piyasalarda sular durulmuyor! Brent petrol fiyatlarındaki değişikliğin yanında döviz kurundaki dalgalanma ve vergilere yapılan zamlar da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak 3 Ocak'ta ÖTV zammıyla gündeme gelen LPG fiyatları 20 TL'yi aşacak. LPG zammıyla birlikte tabelalar bir kez daha değişecek. Peki, LPG'ye ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?
İşte, akaryakıtta son durum...
İçeriğin Devamı Aşağıda
LPG'ye Zam! LPG fiyatları 20 lirayı aşacak.
Peki, Motorin ve Benzin Grubuna Zam veya İndirim Var mı?
Güncel Brent Petrol Fiyatı
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Ankara Akaryakıt Fiyatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda