Murat Kurum hem Beşiktaş’ın Hem de Başkanın İsmini Karıştırdı: "Hasan At Başkanım"
Murat Kurum hem Beşiktaş’ın Hem de Başkanın İsmini Karıştırdı: "Hasan At Başkanım"
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yaptığı ziyarette söyledikleriyle sosyal medyanın diline düştü. Murat Kurum hem Beşiktaş'ın hem de Başkan Hasan Arat'ın ismini yanlış söyledi.
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü'nü ziyaret etti.
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat'la görüşme gerçekleştiren Kurum daha sonra açıklamalarda bulundu.
Murat Kurum önce "Beşiktaş Spor Kulübü" diyerek Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ismini yanlış söyledi. Hem de Başkan Hasat Arat'a "Hasan At" diye hitap etti.
Murat Kurum sosyal medya hesabından da "Beşiktaş Spor Kulübü" yazarak canlı yayın açmıştı. Bu gönderi daha sonra silindi.
O anlar kameralara şöyle yansıdı👇
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