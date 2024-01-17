Hatayspor'u Şehrinde İstemeyen Mersinli Taraftar: 'Allah Size Bilerek Depremi Verdi'

Hatayspor ile Sakaryaspor, dün Mersin Stadyumu'nda Türkiye Ziraat Kupası karşılaşmasına çıktılar. O karşılaşma sırasında ise kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada tepki çekti.
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İddiaya göre ise, bir kişi şehrinde istemediği Hatayspor takımına küfür ve hakaretler etti.
"@HatayCity" isimli Twitter (X) hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, "Sözde tribün lideri olduğu iddia edilen şahıs “Allah size bilerek depremi verdi diyerek küfür ve hakaretler etti. Spora ve taraftara yakışmayan davranış ve sözlerinden dolayı bu çirkin eyleme destek verenleri kınıyoruz" denildi.
Paylaşılan görüntülerdeki kişi ise o anlarda, 'Depremzedeler diyorlar, Allah belanızı versin sizi, Allah size bilerek deprem verdi' derken duyuluyor.
İşte o anlar: 👇
O görüntülere gelen tepkiler: 👇
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