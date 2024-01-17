Görüş Bildir
Haberler
Video
Hatayspor'u Şehrinde İstemeyen Mersinli Taraftar: 'Allah Size Bilerek Depremi Verdi'

Hatayspor'u Şehrinde İstemeyen Mersinli Taraftar: 'Allah Size Bilerek Depremi Verdi'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:02

İçerik Devam Ediyor

Hatayspor ile Sakaryaspor, dün Mersin Stadyumu'nda Türkiye Ziraat Kupası karşılaşmasına çıktılar. O karşılaşma sırasında ise kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada tepki çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İddiaya göre ise, bir kişi şehrinde istemediği Hatayspor takımına küfür ve hakaretler etti.

İddiaya göre ise, bir kişi şehrinde istemediği Hatayspor takımına küfür ve hakaretler etti.

"@HatayCity" isimli Twitter (X) hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, "Sözde tribün lideri olduğu iddia edilen şahıs “Allah size bilerek depremi verdi diyerek küfür ve hakaretler etti. Spora ve taraftara yakışmayan davranış ve sözlerinden dolayı bu çirkin eyleme destek verenleri kınıyoruz" denildi.

"@HatayCity" isimli Twitter (X) hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, "Sözde tribün lideri olduğu iddia edilen şahıs “Allah size bilerek depremi verdi diyerek küfür ve hakaretler etti. Spora ve taraftara yakışmayan davranış ve sözlerinden dolayı bu çirkin eyleme destek verenleri kınıyoruz" denildi.

Paylaşılan görüntülerdeki kişi ise o anlarda, 'Depremzedeler diyorlar, Allah belanızı versin sizi, Allah size bilerek deprem verdi' derken duyuluyor.

Paylaşılan görüntülerdeki kişi ise o anlarda, 'Depremzedeler diyorlar, Allah belanızı versin sizi, Allah size bilerek deprem verdi' derken duyuluyor.

Kaynak: @HatayCity

İşte o anlar: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇

O görüntülere gelen tepkiler: 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
6
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?