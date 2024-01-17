Hatayspor'u Şehrinde İstemeyen Mersinli Taraftar: 'Allah Size Bilerek Depremi Verdi'

Yine KYK Yine Asansör Kazası: 10 Öğrenci Asansörde 45 Dakika Mahsur Kaldı

Sadece Ortanca Kardeşler Anlar: Ortanca Kardeşlerin Dramını 'Acı Ama Gerçek' Bir Şekilde Anlatan Kadın

Eski Sevgilisi ile Onun Arkadaşını Aynı Anda İdare Ettiğini İtiraf Eden Kadın