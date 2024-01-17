AK Partili Tevfik Göksu’nun İddiası: “Biz Olmasaydık Bugün Belki İstanbul’da Sular Akmayacaktı”
AK Partili Tevfik Göksu’nun İddiası: “Biz Olmasaydık Bugün Belki İstanbul’da Sular Akmayacaktı”
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un seçim çalışmaları sürüyor. Kurum, bugün akşam saatlerinde Esenler’de seçmenleriyle buluştu. Buluşmada konuşma yapan AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise AK Parti olmasaydı bugün İstanbul’da çeşmelerden su akmayacağını iddia etti.
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüplerine yaptığı ziyaretlerin ardından Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan AK Nokta'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Kurum'a Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş da eşlik etti.
Buluşmada konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Göksu; “Eğer geçmiş AK Parti dönemleri olmasaydı belki İstanbul'da bugün sularınız akmayacaktı” ifadelerini kullandı.
Tevfik Göksu’nun açıklamaları 👇
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Tevfik Göksu'nun açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu 👇
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