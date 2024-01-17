Bakan Fahrettin Koca da Kabul Etti: Doluluk Oranı Artan Yoğun Bakımlarda Alarm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son aylarda influenza, RSV ve Covid vakalarında artış yaşandığını söyledi. Acile başvurularda geçen yıla göre yüzde 20 artış olduğunu söyleyen Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranının da yüzde 72’ye yükseldiğini söyledi.