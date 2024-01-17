Bakan Fahrettin Koca da Kabul Etti: Doluluk Oranı Artan Yoğun Bakımlarda Alarm
Bakan Fahrettin Koca da Kabul Etti: Doluluk Oranı Artan Yoğun Bakımlarda Alarm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son aylarda influenza, RSV ve Covid vakalarında artış yaşandığını söyledi. Acile başvurularda geçen yıla göre yüzde 20 artış olduğunu söyleyen Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranının da yüzde 72’ye yükseldiğini söyledi.
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Türk Tabipler Birliği (TBB) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Yaşadığımız ölümcül influenza ve Covid salgını' ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Fahrettin Koca ise vaka sayılarındaki artışın mevsimsel durumdan kaynaklandığını savunmuştu.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada mevsim sebebiyle artış olduğunu söyledi ancak özellikle yoğun bakımlardaki doluluk oranı hakkında en endişe verici açıklamada bulundu.
“İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok.”
“Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir”
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"Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, yani servis yataklarında bir sorunumuz yok.”
“Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83, yani en fazla artışın olduğu il İstanbul.”
“İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz”
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