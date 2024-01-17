DSÖ’den Davos’ta ‘X Hastalığı’ Paneli: Planlar Tanıtılacak
DSÖ’den Davos’ta ‘X Hastalığı’ Paneli: Planlar Tanıtılacak
Dünya Ekonomik Forumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da İsviçre’nin Davos kentinde toplandı. Türkiye’nin protesto ederek katılmadığı toplantınlarda Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘X Hastalığı’ için panel düzenleyeceği öğrenildi. DSÖ’nün ‘X Hastalığı’ tanımlaması, henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel salgın riskleri için kullanılıyor.
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Dünya ekonomisine yön veren şirket temsilcilerinin ve dünyanın birçok bölgesinden siyasinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu başladı.
Davos’ta bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü ve ilaç şirketi AstraZeneca’nın da bir panel düzenleyeceği öğrenildi.
NTV’de yer alan habere göre; forumda herhangi bir sağlık tehdidi karşısında hangi yeni çabalara ihtiyaç duyulduğunun tartışılacağı 'X Hastalığına Hazırlık' adlı bir toplantı yapılması planlanıyor. 'X Hastalığı'nın Corona virüsten 20 kat daha ölümcül etkileri olacağı tahmin ediliyor.
Amaç bilinmeyen bir "X Hastalığı"na karşı mümkün olduğunca hazırlıklı olmak.
Toronto Üniversitesi'nden biyoetik ve küresel sağlık profesörü Kerry Bowman, "X Hastalığı, Covid-19'dan daha güçlü olan çok ciddi bir hastalığın ortaya çıktığı varsayımsal bir senaryoyu temsil ediyor. Bu, hızla yayılan bir hastalık tehdidine dünyanın nasıl tepki vereceği konusunda varsayımsal bir hazırlık." dedi.
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En büyük "X Hastalığı" tehdidinin zoonotik, yani hayvanlarda ortaya çıkan bir virüsten kaynaklanacağına inanılıyor.
Profesör Bowman, “Geçmişle uğraşmadan geleceğe nasıl hazırlanabileceğimizi bilmiyorum. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor. X Hastalığı geleceğe yönelik bir hazırlık ve şu ana kadar öğrendiklerimizi değerlendirmeden bunu nasıl yapacağımızı anlamıyorum. Planlamada bir parça eksik." ifadelerini kullandı.
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