DSÖ’den Davos’ta ‘X Hastalığı’ Paneli: Planlar Tanıtılacak

Dünya Ekonomik Forumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da İsviçre’nin Davos kentinde toplandı. Türkiye’nin protesto ederek katılmadığı toplantınlarda Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘X Hastalığı’ için panel düzenleyeceği öğrenildi. DSÖ’nün ‘X Hastalığı’ tanımlaması, henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel salgın riskleri için kullanılıyor.