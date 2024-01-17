Hava Durumu Uzmanlarının İstanbul'da Lodos Uyarısı Baş Ağrısı, Gerginlik ve Huysuzluğu Beraberinde Getirdi
Hava Durumu Uzmanlarının İstanbul'da Lodos Uyarısı Baş Ağrısı, Gerginlik ve Huysuzluğu Beraberinde Getirdi
Hava Forum meteoroloji sayfası tarafından İstanbul'un yarınki hava durumuna ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. 18 Ocak Perşembe günü beklenen lodos için paylaşım yapan Hava Forum, hava durumunun gerginlik ve baş ağrısı yapacağı konusunda uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbullular bir süredir kar yağışı bekliyor.
Diğer yandan uzmanlar yaptıkları açıklamalarda Ocak ayı sonunda İstanbul'da beklenen kar yağışının görülebileceğini ifade ediyor.
Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göreyse 18 Ocak Perşembe (yarın) İstanbul'da hava sıcaklığı birden artış gösterecek.
Kuvvetli lodos beklenen İstanbul'da havanın insanlar üzerinde gerginlik, baş ağrısı, huysuzluk ve halsizlik gibi etkiler bırakabileceği konusunda da uyarı yapılıyor.
Lodosun etkileri ise sosyal medyada kullanıcıların güldüren yorumlarına eşlik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda