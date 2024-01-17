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Hava Durumu Uzmanlarının İstanbul'da Lodos Uyarısı Baş Ağrısı, Gerginlik ve Huysuzluğu Beraberinde Getirdi

Hava Durumu Uzmanlarının İstanbul'da Lodos Uyarısı Baş Ağrısı, Gerginlik ve Huysuzluğu Beraberinde Getirdi

hava durumu
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.01.2024 - 20:04

Hava Forum meteoroloji sayfası tarafından İstanbul'un yarınki hava durumuna ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. 18 Ocak Perşembe günü beklenen lodos için paylaşım yapan Hava Forum, hava durumunun gerginlik ve baş ağrısı yapacağı konusunda uyardı.

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İstanbullular bir süredir kar yağışı bekliyor.

İstanbullular bir süredir kar yağışı bekliyor.

Havalar soğudukça kar yağışı için beklenti yükseliyor. Ülkenin bazı kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı, İstanbul'da da bekleniyor. Fakat meteoroloji tarafından kar yağışına ilişkin bir bilgi henüz gelmedi.

Diğer yandan uzmanlar yaptıkları açıklamalarda Ocak ayı sonunda İstanbul'da beklenen kar yağışının görülebileceğini ifade ediyor.

Diğer yandan uzmanlar yaptıkları açıklamalarda Ocak ayı sonunda İstanbul'da beklenen kar yağışının görülebileceğini ifade ediyor.

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda İstanbul'da Ocak ayının sonunda kar yağması bekleniyor. Yine de durum, ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor.

Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göreyse 18 Ocak Perşembe (yarın) İstanbul'da hava sıcaklığı birden artış gösterecek.

Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göreyse 18 Ocak Perşembe (yarın) İstanbul'da hava sıcaklığı birden artış gösterecek.

Hava sıcaklıklarının 4-5 derece yükseleceği fakat lodosun etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli lodos beklenen İstanbul'da havanın insanlar üzerinde gerginlik, baş ağrısı, huysuzluk ve halsizlik gibi etkiler bırakabileceği konusunda da uyarı yapılıyor.

Kuvvetli lodos beklenen İstanbul'da havanın insanlar üzerinde gerginlik, baş ağrısı, huysuzluk ve halsizlik gibi etkiler bırakabileceği konusunda da uyarı yapılıyor.

Hafta sonu ise Marmara Bölgesi'nde, özellikle İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi, yağmurun da etkili olması bekleniyor. Bölgede Cuma günü hava sıcaklıklarının 17-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

Lodosun etkileri ise sosyal medyada kullanıcıların güldüren yorumlarına eşlik etti.

Lodosun etkileri ise sosyal medyada kullanıcıların güldüren yorumlarına eşlik etti.
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