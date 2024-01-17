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İstanbul'da Beklen Kar Yağışı İçin Tarih Geldi: Hava Sıcaklıkları Birden Sert Düşecek!

İstanbul'da Beklen Kar Yağışı İçin Tarih Geldi: Hava Sıcaklıkları Birden Sert Düşecek!

kar yağışı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 12:08

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonunda kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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İstanbul'da bu yıl beklenen kar yağışı bir türlü etkili olamadı.

İstanbul'da bu yıl beklenen kar yağışı bir türlü etkili olamadı.

Marmara Bölgesi'nde ise bu hafta sonu, başta İstanbul olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Marmara Bölgesi'nde ise bu hafta sonu, başta İstanbul olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Bölgede cuma günü yaklaşık 17 ila 18 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığının, Balkanlardan gelecek soğuk hava kütlesiyle birden 8-9 derece kadar ineceği tahmin ediliyor. Hafta sonu İstanbul'da yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bölgede cuma günü yaklaşık 17 ila 18 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığının, Balkanlardan gelecek soğuk hava kütlesiyle birden 8-9 derece kadar ineceği tahmin ediliyor. Hafta sonu İstanbul'da yağmurlu bir hava bekleniyor.

Kaynak

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul'da kar yağışı için ise tarih verdi. Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonunda kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, İstanbul'da kar yağışı için ise tarih verdi. Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonunda kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
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