İYİ Parti, Antalya'da Eski MHP'li İsmi Aday Çıkardı: Nesrin Ünal Kimdir?
İYİ Parti, Antalya'da Eski MHP'li İsmi Aday Çıkardı: Nesrin Ünal Kimdir?
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31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerine ittifaksız girme kararı alan İYİ Parti'de başkan adaylarının açıklanması süreci devam ediyor.
İYİ Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eski MHP milletvekili Dr. Nesrin Ünal oldu.
İYİ Parti'nin bu kararı sonrası, internet kullanıcıları "Nesrin Ünal kimdir?" diye internette araştırma yapmaya başladı. 21. dönem MHP'den Antalya milletvekili seçilen Nesrin Ünal, 8 Ekim 2002'de partiden istifa etmişti.
1961 doğumlu olan ve üç cocuğu bulunan Nesrin Ünal aynı zamanda bir hekim.
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