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İYİ Parti, Antalya'da Eski MHP'li İsmi Aday Çıkardı: Nesrin Ünal Kimdir?

İYİ Parti, Antalya'da Eski MHP'li İsmi Aday Çıkardı: Nesrin Ünal Kimdir?

Nesrim Ünal
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 11:20

İYİ Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Dr. Nesrin Ünal'ı aday gösterdi. Eski MHP milletvekili Nesrin Ünal, genel seçimlerde de İYİ Parti milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. 

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31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerine ittifaksız girme kararı alan İYİ Parti'de başkan adaylarının açıklanması süreci devam ediyor.

31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerine ittifaksız girme kararı alan İYİ Parti'de başkan adaylarının açıklanması süreci devam ediyor.

İYİ Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eski MHP milletvekili Dr. Nesrin Ünal oldu.

İYİ Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eski MHP milletvekili Dr. Nesrin Ünal oldu.

İYİ Parti'nin bu kararı sonrası, internet kullanıcıları "Nesrin Ünal kimdir?" diye internette araştırma yapmaya başladı. 21. dönem MHP'den Antalya milletvekili seçilen Nesrin Ünal, 8 Ekim 2002'de partiden istifa etmişti.

İYİ Parti'nin bu kararı sonrası, internet kullanıcıları "Nesrin Ünal kimdir?" diye internette araştırma yapmaya başladı. 21. dönem MHP'den Antalya milletvekili seçilen Nesrin Ünal, 8 Ekim 2002'de partiden istifa etmişti.

Nesrin Ünal ayrıca 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

1961 doğumlu olan ve üç cocuğu bulunan Nesrin Ünal aynı zamanda bir hekim.

1961 doğumlu olan ve üç cocuğu bulunan Nesrin Ünal aynı zamanda bir hekim.

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