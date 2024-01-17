Cüneyt Yüksel’in Maklube Fotoğrafı Yeniden Gündem Oldu: Melek Mosso Krizi Sonrasında İstifa Etmişti
Cüneyt Yüksel’in Maklube Fotoğrafı Yeniden Gündem Oldu: Melek Mosso Krizi Sonrasında İstifa Etmişti
AK Parti’nin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı iddia edilen Cüneyt Yüksel’in, hükümete yakınlığı ile bilinen Turgay Güler tarafından paylaşılan fotoğrafı yeniden gündem oldu. Tekirdağ’ın eski Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso’nun konserini iptal etmemesi sonrasında gerici çevreler tarafından tepki çekmişti ve görevinden istifa etmişti.
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AK Parti’nin, yarın yapacağı aday tanıtım toplantısında eski Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için aday göstereceği iddia edildi.
Cüneyt Yüksel’in isminin gündeme gelmesiyle birlikte Turgay Güler’in yayınladığı fotoğraf da sosyal medyada paylaşıldı.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Turgay Güler, Cüneyt Yüksel’in maklube yediği fotoğrafı paylaşarak Yüksel için FETÖ üyesi imasında bulunmuştu.
“Bu maklube sofrasındakilerin bazıları tutuklu bazıları da kaçtı. Biri de himaye görüyor! Himaye eden hesabını tabii ki verecek. Az sabır”
Cüneyt Yüksel, geçtiğimiz yıl yaşanan Melek Mosso kriziyle de çok konuşulmuştu.
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Ödül töreninde yaptığı konuşma sonrasında geri çevrelerin tepkisi çeken Melek Mosso’nun konserini iptal etmeyen ve şarkıcıyla birlikte sahneye çıkan Yüksel, sonrasında görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
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Ulan hepiniz fetoyu yere göğe koyamıyordunuz şimdi zora düşünce birbirinizin bile kuyusunu kazıyorsunuz. başkanınız adama hocam özledik gel dedi unutmadık 🤣
Turgaya sor şimdi neden böyle yazdın diye,ben yazmadım der..Sorsan yine biz terörörö falanız amk