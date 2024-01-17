Cüneyt Yüksel’in Maklube Fotoğrafı Yeniden Gündem Oldu: Melek Mosso Krizi Sonrasında İstifa Etmişti

AK Parti’nin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı iddia edilen Cüneyt Yüksel’in, hükümete yakınlığı ile bilinen Turgay Güler tarafından paylaşılan fotoğrafı yeniden gündem oldu. Tekirdağ’ın eski Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso’nun konserini iptal etmemesi sonrasında gerici çevreler tarafından tepki çekmişti ve görevinden istifa etmişti.