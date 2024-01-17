Davos'un Karanlık Yüzü: Geceliği 2 bin 500 Dolarlık Eskort Hizmetinde Yer Kalmadı
Davos'un Karanlık Yüzü: Geceliği 2 bin 500 Dolarlık Eskort Hizmetinde Yer Kalmadı
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Dünya Ekonomik Forumu ya da yaygın adıyla bilinen Davos Türkiye'de daha çok dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One Minute' çıkışı ile biliniyor.
Dünyanın küresel elitlerini her yıl İsviçre'nin küçük bir kasabası olan Davos'ta bir araya getiren organizasyonun adı bu kez farklı bir haberle gündemde.
Mmilyoner iş adamlarının akınına uğrayan kasabada "Titt4Tat" adlı site aracılığıyla eskort rezervasyonu yaptırmak isteyenler hayal kırıklığını uğruyor.
Platformun sahibi B. Konrad yaptığı açıklamada, Davos haftası boyunca tüm yerel hizmet sağlayıcıların tamamen dolu olduğunu söyledi.
Seks işçisi Mia May, Davos'un pek bilinmeyen tarafına ilişkin ise şunları söyledi: "Müşteriye bağlı olarak, bir rezervasyon dört ila on iki saat arasında sürüyor. Hizmetin maliyeti ise yaklaşık 2 bin frank yani 2 bin 500 dolara yakın."
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