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Davos'un Karanlık Yüzü: Geceliği 2 bin 500 Dolarlık Eskort Hizmetinde Yer Kalmadı

Davos'un Karanlık Yüzü: Geceliği 2 bin 500 Dolarlık Eskort Hizmetinde Yer Kalmadı

Davos Eskort
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.01.2024 - 17:34

Dünyanın küresel elitlerini her yıl bir araya getiren Davos'un karanlık yüzü yine çok konuşuluyor. Davos'ta geceliği 2 bin 500 doları bulan eskort hizmetlerinde yer yok. 

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Dünya Ekonomik Forumu ya da yaygın adıyla bilinen Davos Türkiye'de daha çok dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One Minute' çıkışı ile biliniyor.

Dünya Ekonomik Forumu ya da yaygın adıyla bilinen Davos Türkiye'de daha çok dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One Minute' çıkışı ile biliniyor.

Dünyanın küresel elitlerini her yıl İsviçre'nin küçük bir kasabası olan Davos'ta bir araya getiren organizasyonun adı bu kez farklı bir haberle gündemde.

Dünyanın küresel elitlerini her yıl İsviçre'nin küçük bir kasabası olan Davos'ta bir araya getiren organizasyonun adı bu kez farklı bir haberle gündemde.

Mmilyoner iş adamlarının akınına uğrayan kasabada "Titt4Tat" adlı site aracılığıyla eskort rezervasyonu yaptırmak isteyenler hayal kırıklığını uğruyor.

Mmilyoner iş adamlarının akınına uğrayan kasabada "Titt4Tat" adlı site aracılığıyla eskort rezervasyonu yaptırmak isteyenler hayal kırıklığını uğruyor.

Platformun sahibi B. Konrad yaptığı açıklamada, Davos haftası boyunca tüm yerel hizmet sağlayıcıların tamamen dolu olduğunu söyledi.

Platformun sahibi B. Konrad yaptığı açıklamada, Davos haftası boyunca tüm yerel hizmet sağlayıcıların tamamen dolu olduğunu söyledi.

Konrad, 'Davos'ta insanlar kendi hallerine kapandılar, partnerleri çoğunlukla evde kaldı. Alkol ve partiler de hizmete olan talebin yüksek olmasına katkıda bulunuyor' ifadelerini kullandı.

Seks işçisi Mia May, Davos'un pek bilinmeyen tarafına ilişkin ise şunları söyledi: "Müşteriye bağlı olarak, bir rezervasyon dört ila on iki saat arasında sürüyor. Hizmetin maliyeti ise yaklaşık 2 bin frank yani 2 bin 500 dolara yakın."

Seks işçisi Mia May, Davos'un pek bilinmeyen tarafına ilişkin ise şunları söyledi: "Müşteriye bağlı olarak, bir rezervasyon dört ila on iki saat arasında sürüyor. Hizmetin maliyeti ise yaklaşık 2 bin frank yani 2 bin 500 dolara yakın."

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