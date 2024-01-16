Davos Zirvesi Nedir? Dünya Ekonomik Forumu Neden Önemlidir?

Geçtiğimiz yıl Time Dergisi'nde 'Modern dünyayı alt üst edenler için bir aile toplantısı' benzetmesi yapılan Davos'a katılımcı olmak, uzun yıllar boyunca prestij kazanmak olarak değerlendirildi.

2008 - 2009 küresel krizi sonrası bu durum değişmeye başladı. Forumun bazı katılımcıları 'sorumsuz elitler' olarak nitelendirildi ve ekonomik çöküşü tetikledikleri düşünülmeye başlandı. Davos'a giden helikopter trafiği ve zirve boyunca düzenlenen partiler de göz önüne alınınca forum, 'elit kulübü' olarak adlandırılmaya başladı.

Dünya Ekonomik Forumu ise bu konuda son derece net bir yorumla, tek amaçlarının küresel kanaat önderlerini bir araya getirerek uluslararası sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen bir platform olduklarına savunuyor.

Davos, şirketlerin hatta ülke ve bölgelerin kendilerini tanıttıkları bir platform olarak ele alındığında ise ciddi bir hizmet satma ya da yatırımcı çekme standına dönüşüyor. Büyük şirketlerin para yatırarak hükümetlerle lobi yapabildikleri, dünyanın zenginleri ve güçlülerini için bir sohbet yeri olarak değerlendiriliyor.