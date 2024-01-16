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Davos Zirvesi Nedir? Dünya Ekonomik Forumu Neden Önemlidir?

Davos Zirvesi Nedir? Dünya Ekonomik Forumu Neden Önemlidir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.01.2024 - 16:21

Dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticileri, siyasetçileri, akademisyenleri, aktivistleri, ünlü isimler ve ülke liderlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl da Ocak ayının gündeminde yer alıyor. Bu yılki Davos Zirvesi, İsviçre'nin Davos kasabasında 15 - 19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Peki, Dünya Ekonomik Forumu nedir? Davos Zirvesi neden önemlidir? Davos'a kimler katılabilir? Davos'ta bu yıl neler konuşulacak? 

İşte, Davos Zirvesi hakkında merak edilenler...

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Dünya Ekonomi Forumu (Davos) Nedir?

Dünya Ekonomi Forumu (Davos) Nedir?

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 1971 yılında, Cenevre Üniversitesi'nde İşletme profesörü olan Alman ekonomist Klaus Schwab tarafından kuruldu. 

İlk olarak Avrupa Yönetim Forumu adıyla kurulan forum, 1987 yılında Dünya Ekonomik Forumu adını aldı. Günümüzde yaygın olarak 'Davos Zirvesi' olarak anılan forumun kuruluş amacı; siyasi, sosyal ve ekonomik konularda küresel işbirliğini teşvik etmekti. Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için kurulan platforma ilk kez 1974 yılında siyasi liderler davet edilmiştir.

Her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen Davos'un ilk sempozyuma 1971 yılında Batı Avrupa firmalarından 444 yönetici davet edildi.

Her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen Davos'un ilk sempozyuma 1971 yılında Batı Avrupa firmalarından 444 yönetici davet edildi.

Avrupa Yönetim Forumu kapsamında düzenlenen ilk sempozyum, 1971 yazında Avrupa firmalarına Amerikan yönetimi uygulamaları tanıtmak adına 'Avrupa Komisyonu' ve Avrupa sanayi dernekleri gözetiminde, Davos Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında, Batı Avrupa firmalarından 444 yönetici davet edildi. 1987 yılında, Dünya Ekonomik Forumu adıyla kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Cenevre merkezli Avrupalı iş liderlerini her ocak ayında yıllık toplantılar için Davos'a geldiği bir forum haline geldi. 

1974 yılında ise ilk kez foruma siyasi liderler de davet edildi. Bu tarihten sonra forum, siyasi liderlerin de katıldığı uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için tarafsız bir platform olarak kullanılmaya başlandı.

Davos Neden Önemlidir?

Davos Neden Önemlidir?

Geçtiğimiz yıl Time Dergisi'nde 'Modern dünyayı alt üst edenler için bir aile toplantısı' benzetmesi yapılan Davos'a katılımcı olmak, uzun yıllar boyunca prestij kazanmak olarak değerlendirildi. 

2008 - 2009 küresel krizi sonrası bu durum değişmeye başladı. Forumun bazı katılımcıları 'sorumsuz elitler' olarak nitelendirildi ve ekonomik çöküşü tetikledikleri düşünülmeye başlandı. Davos'a giden helikopter trafiği ve zirve boyunca düzenlenen partiler de göz önüne alınınca forum, 'elit kulübü' olarak adlandırılmaya başladı. 

Dünya Ekonomik Forumu ise bu konuda son derece net bir yorumla, tek amaçlarının küresel kanaat önderlerini bir araya getirerek uluslararası sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen bir platform olduklarına savunuyor. 

Davos, şirketlerin hatta ülke ve bölgelerin kendilerini tanıttıkları bir platform olarak ele alındığında ise ciddi bir hizmet satma ya da yatırımcı çekme standına dönüşüyor. Büyük şirketlerin para yatırarak hükümetlerle lobi yapabildikleri, dünyanın zenginleri ve güçlülerini için bir sohbet yeri olarak değerlendiriliyor.

Davos'un 50 yılı aşkın tarihinde önemli başarılara da imza atıldı!

Davos'un 50 yılı aşkın tarihinde önemli başarılara da imza atıldı!

Zaman zaman 'elitler kulübü' ya da küresel zenginlerin bir sohbet yeri olarak nitelendirilse de Davos yıllar içerisinde önemli başarılara da imza atıldı. 

Örneğin; 1988 yılında sempozyumda imzalanan 'Davos Deklarasyonu' ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim son buldu, savaşın eşiğinden dönüldü. 

1992 yılında Nelson Mandela ve dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı FW de Klerk'in ilk kez birlikte uluslararası sahneye çıkmasıyla Davos, ırkçılığın sona erdirilmesi adına da önemli bir adım oldu.

Davos'a Kimler Katılıyor?

Davos'a Kimler Katılıyor?

Davos Zirvesi, her yıl yaklaşık 3.000 katılımcı ve konuşmacının yer aldığı resmi bir konuk listesiyle düzenlenirken, bu önemli etkinliği on binlerce kişi dikkatle izliyor.

Davos'un en dikkat çekici ve eleştirilerin gündeminde olmasını sağlayan özelliklerinden biri, katılımcı çeşitliliği. Davos, bu özelliğiyle genellikle dünyanın en ayrıcalıklı yüzde 1'lik kesimine hitap eden bir konuşma platformu olarak görülüyor. Fakat forumda aynı zamanda insanların küresel değişimi etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunduğu ve bu güçlü elitleri etkilemeye çalıştıkları bir mekan olarak da tanınır.

Davos Zirvesi'ne katılanlar arasında dünya liderlerinin yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimleri ve girişimciler, öne çıkan akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve yardım sektörünün liderleri, yenilikçi düşünce sahipleri, medya temsilcileri, çeşitli inançlardan aktivistler ve hatta zaman zaman ünlü isimler de yer alıyor.

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Davos Zirvesi'ne katılmak için davetli olmak ya da Dünya Ekonomik Forumu'na üye olmak gerekiyor.

Davos Zirvesi'ne katılmak için davetli olmak ya da Dünya Ekonomik Forumu'na üye olmak gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için davet edilmeniz gerekiyor. Davetli misafirler için organizasyon ücretsiz. Dünya Ekonomik Forumu'na üye olarak da katılım sağlamak mümkün. Bunun için 625.000 dolar üyelik bedeli ödenmeli.

Bu yıl Davos'ta neler konuşulacak?

Bu yıl Davos'ta neler konuşulacak?

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bu yıl 15 ila 19 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek. Zirvenin ana teması, 'Güvenin Yeniden İnşası' olacak. Teknoloji ve sürdürülebilirlikten yapay zekaya, iklim krizinden savaşlara pek çok konunu ele alınacak. 

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması ve Kızıldeniz'deki silahlı çatışma, popülizmin yükselişi, teknolojik gelişmeler ve yapay zeka, yaşam standartlarını iyileştirmek için ekonomik büyümeyi canlandırmak, enerjiyi güvence altına almak ve iklimi, doğayı korumak gibi sürdürülebilir enerjinin konuşulması bekleniyor.

Davos'un bu yılki konuşmacıları da merak ediliyor.

Davos'un bu yılki konuşmacıları da merak ediliyor.

Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nun konuşmacıları arasında iklim aktivisti Greta Thunberg, AMB Başkanı Christine Lagarde, ECB Üyesi Francois Villeroy, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner gibi isimler yer alıyor. 

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bu yılki toplantıya katılması ve konuşma yapması beklenen gelişmeler arasında.

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