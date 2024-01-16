Davos Zirvesi Nedir? Dünya Ekonomik Forumu Neden Önemlidir?
Davos Zirvesi Nedir? Dünya Ekonomik Forumu Neden Önemlidir?
Dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticileri, siyasetçileri, akademisyenleri, aktivistleri, ünlü isimler ve ülke liderlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl da Ocak ayının gündeminde yer alıyor. Bu yılki Davos Zirvesi, İsviçre'nin Davos kasabasında 15 - 19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Peki, Dünya Ekonomik Forumu nedir? Davos Zirvesi neden önemlidir? Davos'a kimler katılabilir? Davos'ta bu yıl neler konuşulacak?
İşte, Davos Zirvesi hakkında merak edilenler...
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Dünya Ekonomi Forumu (Davos) Nedir?
Her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen Davos'un ilk sempozyuma 1971 yılında Batı Avrupa firmalarından 444 yönetici davet edildi.
Davos Neden Önemlidir?
Davos'un 50 yılı aşkın tarihinde önemli başarılara da imza atıldı!
Davos'a Kimler Katılıyor?
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Davos Zirvesi'ne katılmak için davetli olmak ya da Dünya Ekonomik Forumu'na üye olmak gerekiyor.
Bu yıl Davos'ta neler konuşulacak?
Davos'un bu yılki konuşmacıları da merak ediliyor.
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