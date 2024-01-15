Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Davos Kararı: Yetkililerin Davos'a Katılmamasını İstedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Davos Kararı: Yetkililerin Davos'a Katılmamasını İstedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e destek veren Dünya Ekonomik Forumu'na tepki olarak Türk yetkilileri Davos'a gitmemeleri için uyardı.
Bloomberg'in iddiasına göre; Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Davos'a gitmekten vazgeçti.
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Günün en çok konuşulan iddialarından biri Bloomberg’ten geldi. Habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organizatörlerin İsrail-Filistin'e savaşındaki tutumu nedeniyle yetkililerden bu hafta Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılmamalarını istedi.
ABD'li finans ajansına bilgi veren kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Davos'taki yıllık toplantılara katılmayı planladığını ancak Erdoğan'ın isteği doğrultusunda bu plandan vazgeçtiği kaydedildi.
Davos Forumu'nun kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Hamas'ın 7 Ekim operasyonunu kınayarak "İsrail'e yönelik terörist saldırı" nitelendirmesini kullanmıştı.
Erdoğan 2009'da İsrail'in bir önceki yıl Gazze'ye düzenlediği askeri operasyon nedeniyle dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaptığı tartışma sonrası salonu terk etmiş ve bir daha Davos'a gitmemişti.
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