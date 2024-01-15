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İnşaatta 150 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Yok!

İnşaatta 150 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Yok!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 16:21

Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Sektörü Analizi Raporu hazırladı. Raporda, 'mavi yaka' olarak nitelendirilen eleman bulmakta sektörün çalışan bulmakta zorlandığı belirtilirken, maaşların 150 bin liraya çıktığı görüldü.

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Türkiye'de inşaat sektörü ekonomi için önde gelirken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımladı.

Türkiye'de inşaat sektörü ekonomi için önde gelirken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımladı.

Ekonomim'in aktardığına göre, raporda inşaat sektörünün 2023 yılı başından bu yana maliyetlerdeki yükselişler ve emtia fiyatlarında da sorunlarla başladığı belirtildi. 

Deprem felaketlerinin de etkisiyle sektördeki seferberliğe vurgu yapılırken, raporda inşaat sektörünün 2023 yılının ilk üç çeyrek döneminde sırasıyla %4,5, %6,6 ve %8,1 oranlarında büyüdüğü belirtildi.

İnşaat sektöründe işçilik maliyetlerindeki artış dikkat çekti.

İnşaat sektöründe işçilik maliyetlerindeki artış dikkat çekti.

Raporda, 'İnşaat sektörü 2023 yılı boyunca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlardan etkilenmiş, sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir' denilirken maaşlardaki yükseliş boyutu çarpıcı göründü: 

'İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi 'mavi yaka' olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin TL seviyelerine kadar çıkmıştır.'

Maaş ve eleman bulma sorunlarına yönelik ise derin bir analizle "mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir" denildi.

Maaş ve eleman bulma sorunlarına yönelik ise derin bir analizle "mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir" denildi.

Eğitim sisteminde gençlerin üniversiteye yönlendirilmesinin yerine meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesiyle uzun vadede 'sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması' ayrıca 'işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir' ifadeleri dikkat çekti.

Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda inşaat sektörüne yönelik finansman sıkıntısından da bahsedildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda inşaat sektörüne yönelik finansman sıkıntısından da bahsedildi.

Kanuni düzenlemelere yönelik 'Anadolu'nun dört bir tarafında yüklenicilerin projelerini yüksek borçlulukla tamamlamaya çalışmaktadır' denilirken, 'Müteahhitlik firmalarının borçluluk oranları 2023 yılı boyunca yüksek seyretmiş, borç stokundaki artış da belirgin biçimde devam etmiştir. BDDK'nın verilerine göre Kasım 2023 itibarıyla sektörde takipteki kredi hacmi 25,5 milyar TL olup takipteki kredi oranı %3,2’dir. Piyasa faizlerinin halen yüksek ve bankaların kredi verme iştahının düşük olması nedeniyle firmalar için yıl boyunca finansmana erişim sorunu yaşanmıştır' ifadeleri de kullanıldı.

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