İnşaatta 150 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Yok!
İnşaatta 150 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Yok!
Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Sektörü Analizi Raporu hazırladı. Raporda, 'mavi yaka' olarak nitelendirilen eleman bulmakta sektörün çalışan bulmakta zorlandığı belirtilirken, maaşların 150 bin liraya çıktığı görüldü.
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Türkiye'de inşaat sektörü ekonomi için önde gelirken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımladı.
İnşaat sektöründe işçilik maliyetlerindeki artış dikkat çekti.
Maaş ve eleman bulma sorunlarına yönelik ise derin bir analizle "mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir" denildi.
Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda inşaat sektörüne yönelik finansman sıkıntısından da bahsedildi.
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