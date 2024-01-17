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Bir Yayınevinin Tarih Dersi Test Kitabında Yer Alan PKK Sorusu Tepkilerin Odağı Oldu!

Bir Yayınevinin Tarih Dersi Test Kitabında Yer Alan PKK Sorusu Tepkilerin Odağı Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 23:49

Bir yayınevi tarafından hazırlanan tarih dersi test kitabındaki PKK ile ilgili soru, geniş çaplı tepkileri beraberinde getirdi. 

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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Test kitapları sınav hazırlık öğrencileri başta olmak üzere her öğrencinin en çok kullandığı kaynaklardan biri.

Test kitapları sınav hazırlık öğrencileri başta olmak üzere her öğrencinin en çok kullandığı kaynaklardan biri.

Test kitaplarının çoğu zaman faydasını konuşsak da bazen bu kaynakların içerisinde garip içerikler ile karşılaşabiliyoruz.

Test kitaplarının çoğu zaman faydasını konuşsak da bazen bu kaynakların içerisinde garip içerikler ile karşılaşabiliyoruz.

Mesela 👇🏼

Mesela 👇🏼

Bu gibi soru tipleri hem öğrencileri hem öğretmenleri bazen zor duruma sokabiliyor.

Bu gibi soru tipleri hem öğrencileri hem öğretmenleri bazen zor duruma sokabiliyor.

Bu sefer göreceğiniz ise hepsinden daha ilginç!

Bu sefer göreceğiniz ise hepsinden daha ilginç!
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Bir yayınevinin tarih dersi test kitabında yer alan PKK sorusu sosyal medyada hem ilgi hem tepki çekti.

Bir yayınevinin tarih dersi test kitabında yer alan PKK sorusu sosyal medyada hem ilgi hem tepki çekti.

İşte o soru 👇🏼

İşte o soru 👇🏼

Sosyal medya kullanıcılarından bu PKK sorusuna birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Sosyal medya kullanıcılarından bu PKK sorusuna birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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