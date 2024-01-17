Bir Yayınevinin Tarih Dersi Test Kitabında Yer Alan PKK Sorusu Tepkilerin Odağı Oldu!
Bir Yayınevinin Tarih Dersi Test Kitabında Yer Alan PKK Sorusu Tepkilerin Odağı Oldu!
Bir yayınevi tarafından hazırlanan tarih dersi test kitabındaki PKK ile ilgili soru, geniş çaplı tepkileri beraberinde getirdi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Test kitapları sınav hazırlık öğrencileri başta olmak üzere her öğrencinin en çok kullandığı kaynaklardan biri.
Test kitaplarının çoğu zaman faydasını konuşsak da bazen bu kaynakların içerisinde garip içerikler ile karşılaşabiliyoruz.
Mesela 👇🏼
Bu gibi soru tipleri hem öğrencileri hem öğretmenleri bazen zor duruma sokabiliyor.
Bu sefer göreceğiniz ise hepsinden daha ilginç!
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Bir yayınevinin tarih dersi test kitabında yer alan PKK sorusu sosyal medyada hem ilgi hem tepki çekti.
İşte o soru 👇🏼
Sosyal medya kullanıcılarından bu PKK sorusuna birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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