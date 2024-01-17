Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronotun Yolculuğuna Sayılı Saatler Kaldı
Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronotun Yolculuğuna Sayılı Saatler Kaldı
İstanbul ve Ankara’dan izlenebilecek!
Ne kadar heyecan verici öyle değil mi?
Özellikle çocuk yaştan itibaren gözünü uzaya çevirmiş benim için.
Yakın çevrem en büyük hayalimin, mavi gezegenimize uzaydan bakabilmek olduğunu bilir. Astrofiziği değilse de fizik bölümünü seçerek yüksek lisans yapmam çoğunlukla bu sebepten.
Onca galaksi, gezegen, yıldız, esir madde ve çoğu gizemini koruyan kainat…
Sihir gibi… Son derece büyüleyici.
Hal böyle olunca ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı kıskanmadım değil lakin bir o kadar da gurur duydum kendisiyle. İsmi tarihe altın harflerle kazınacak. İlkler asla unutulmaz!
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İlkler demişken, gelin biraz geçmişe dönelim ve uzay çalışmalarına ait ilkleri kısaca hatırlayalım;
Alper Gezeravcı
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