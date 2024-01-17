Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronotun Yolculuğuna Sayılı Saatler Kaldı

Mesela, ilk insan Sovyetler Birliği tarafından 1961'de uzaya gönderildi.

Sovyetler Birliği, Nisan 1961'de uzaya ilk insanı göndererek tarihe geçti. Uzaya ilk giden Sovyet kozmonot, dünyanın etrafından bir yörünge boyunca dakikalarca dolanan Yuri Gagarin'di.

İlk uzay yürüyüşünü ise Aleksey Leonov yaptı.

Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk astronottu.

Neil Armstrong ise hepimizin bildiği üzere Ay'a ayak basan ilk insandı.

Ülkeler arasında kıyasıya bir uzay yarışı…

İlk yapay uydunun 1957'de uzaya fırlatılmasından bu yana pek çok ülke bu yarışı sürdürmekte.

Bu yarışta öne geçmek isteyen ülkeler, çalışmalarını ileriye taşımak adına yıllar içinde birçok girişimde bulunduysa da özellikle Rusya ve Amerika’nın önde olduğu 'Uzay yarışı'nda, bazı kesimler tarafından kabul edilmese de Amerika’nın uzun süre başı çektiği bir realite.

Aslında kaybedenin olmadığı bir yarış. Tüm insanlığın kazandığı bir rekabet…

Ucunu bucağını keşfedemediğimiz uzayın en azından bazı gizemlerini çözebildiğimiz bir yolculuk ilerleyen yıllarda ümit vadediyor.

Üstelik sadece uzayın gizemlerine ışık tutmuyor bu çalışmalar. Ayrıca sağlık ve teknoloji alanına da ciddi anlamda katkı sağlıyor.

MR, Kalp Kaslarını Koşullandırma Makinesi, Kızılötesi Termometre, Yapay Kalp Pompası, işitme Cihazları, GPS, Oksijen Maskeleri gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok makine ve alet, uzay çalışmalarının yan ürünü.

Biz dönelim asıl konumuza ve başrol oyuncumuza;