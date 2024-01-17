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Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronotun Yolculuğuna Sayılı Saatler Kaldı

etiket Uzaya Çıkacak İlk Türk Astronotun Yolculuğuna Sayılı Saatler Kaldı

Burçak Yüce
Burçak Yüce - yazio
17.01.2024 - 21:56 Son Güncelleme: 17.01.2024 - 22:02

İstanbul ve Ankara’dan izlenebilecek!

Ne kadar heyecan verici öyle değil mi?

Özellikle çocuk yaştan itibaren gözünü uzaya çevirmiş benim için.

Yakın çevrem en büyük hayalimin, mavi gezegenimize uzaydan bakabilmek olduğunu bilir. Astrofiziği değilse de fizik bölümünü seçerek yüksek lisans yapmam çoğunlukla bu sebepten.

Onca galaksi, gezegen, yıldız, esir madde ve çoğu gizemini koruyan kainat…

Sihir gibi… Son derece büyüleyici.

Hal böyle olunca ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı kıskanmadım değil lakin bir o kadar da gurur duydum kendisiyle. İsmi tarihe altın harflerle kazınacak. İlkler asla unutulmaz!

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İlkler demişken, gelin biraz geçmişe dönelim ve uzay çalışmalarına ait ilkleri kısaca hatırlayalım;

İlkler demişken, gelin biraz geçmişe dönelim ve uzay çalışmalarına ait ilkleri kısaca hatırlayalım;

Mesela, ilk insan Sovyetler Birliği tarafından 1961'de uzaya gönderildi.

Sovyetler Birliği, Nisan 1961'de uzaya ilk insanı göndererek tarihe geçti. Uzaya ilk giden Sovyet kozmonot, dünyanın etrafından bir yörünge boyunca dakikalarca dolanan Yuri Gagarin'di.

İlk uzay yürüyüşünü ise Aleksey Leonov yaptı.

Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk astronottu.

Neil Armstrong ise hepimizin bildiği üzere Ay'a ayak basan ilk insandı. 

Ülkeler arasında kıyasıya bir uzay yarışı…

İlk yapay uydunun 1957'de uzaya fırlatılmasından bu yana pek çok ülke bu yarışı sürdürmekte. 

Bu yarışta öne geçmek isteyen ülkeler, çalışmalarını ileriye taşımak adına yıllar içinde birçok girişimde bulunduysa da özellikle Rusya ve Amerika’nın önde olduğu 'Uzay yarışı'nda, bazı kesimler tarafından kabul edilmese de Amerika’nın uzun süre başı çektiği bir realite.

Aslında kaybedenin olmadığı bir yarış. Tüm insanlığın kazandığı bir rekabet…

Ucunu bucağını keşfedemediğimiz uzayın en azından bazı gizemlerini çözebildiğimiz bir yolculuk ilerleyen yıllarda ümit vadediyor.

Üstelik sadece uzayın gizemlerine ışık tutmuyor bu çalışmalar. Ayrıca sağlık ve teknoloji alanına da ciddi anlamda katkı sağlıyor.

MR, Kalp Kaslarını Koşullandırma Makinesi, Kızılötesi Termometre, Yapay Kalp Pompası, işitme Cihazları, GPS, Oksijen Maskeleri gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok makine ve alet, uzay çalışmalarının yan ürünü.

Biz dönelim asıl konumuza ve başrol oyuncumuza;

Alper Gezeravcı

Alper Gezeravcı

Kendisi kısaca tanınmayı hak ediyor:

1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğan Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlamış.

Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmış.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahipmiş. 

Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yapmış. Belki de bazılarımızın seyahatine eşlik etmiştir.

Şahane bir öz geçmiş ve başvurular arasında birinci olmayı sonuna kadar hak ediyor.

Tarihe geçecek gece yolculuğuyla ilgili bilgiyi de hemen ilave edelim,

Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu 19 Ocak’ta Türkiye saatiyle 00.49’da ABD’de yapılacak fırlatma töreniyle başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Cumhuriyet tarihimizin ilk insanlı uzay görevi için törenine katılmak üzere Florida’da gitmek üzere yola çıktı.

Bu uzay yolculuğunda, Türkiye’nin 2021’de ilan ettiği Milli Uzay Programı’nın “ilk insanlı uzay misyonu” hedefine ulaşılacak. Gezeravcı görevi kapsamında 14 gün boyunca uzayda kalıp, 13 kritik deney yapacak.

Gezeravcı’nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı diğer ülkeler ve isimler ise şöyle, 

ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, 

İtalyan Hava Kuvvetleri’nden Pilot Walter Villadei 

Avrupa Uzay Ajansı adına İsveçli Marcus Wandt.

Sayılı saatlerin kaldığı bu yolculukta tüm astronotlara başarılar, kolaylıklar ve en önemlisi görevlerini sağlıkla tamamlamalarını diliyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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