16 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Tekirdağ'daki Yangın Çanakkale’ye Sıçramıştı: Malkara Çanakkale Otoyolu’nun Bir Kısmı Kapatıldı
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10 Yaşındaki Dahi Sidar Cem Kılagöz’ün Büyük Başarısı: Matematikte Dünya Birincisi Oldu
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Testo Taylan Gözaltına Alındı: 13 Yaşındaki Hayranını Darbeden Testo Taylan Açıklama Yaptı
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Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın Kardeşi Esra Tokyaz Yaşadıklarını Anlattı: "Polisler Başvurum İçin Beni Azarladı"
Adnan Oktar’ın Son Halini Paylaşan Avukatından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Mal Kabul Kapısından Kaçmıştı: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer Kameralara Birlikte Yakalandı
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Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Anıl Altan ve Kızlarıyla Aile Paylaşımı Yapan Pelin Akil'e X'te Yorum Yağdı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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