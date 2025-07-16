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16 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

16 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.07.2025 - 20:30

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Tekirdağ'daki Yangın Çanakkale’ye Sıçramıştı: Malkara Çanakkale Otoyolu’nun Bir Kısmı Kapatıldı

Tekirdağ'daki Yangın Çanakkale’ye Sıçramıştı: Malkara Çanakkale Otoyolu’nun Bir Kısmı Kapatıldı

Dün akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede artmış ve alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı. Yangın Çanakkale’ye de sıçrarken bugün de etkisini sürdürdü. 

Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmeye başlandı.

İsrail, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını Vurdu, O Anlar Canlı Yayında Görüldü

İsrail, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını Vurdu, O Anlar Canlı Yayında Görüldü

Suriye'de tansiyon yeniden yükseldi. Ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi militanlarla Suriye ordusu arasında son günlerde şiddetlenen çatışmalara İsrail'in de doğrudan müdahil olduğu bildirildi. Sadece birkaç gün içinde yüzlerce Suriye askerinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, başkent Şam'da da bugün patlama sesleri duyuldu.

10 Yaşındaki Dahi Sidar Cem Kılagöz’ün Büyük Başarısı: Matematikte Dünya Birincisi Oldu

10 Yaşındaki Dahi Sidar Cem Kılagöz’ün Büyük Başarısı: Matematikte Dünya Birincisi Oldu

Sadece 10 yaşında olmasına rağmen matematikte uluslararası birçok ödüle sahip olan Sidar Cem Kılagöz, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik kategorisinde dünya birincisi olarak Türkiye’yi gururlandırdı.

İstanbul’da Kilosunun 800 Liraya Kadar Çıktığı İddia Edilmişti: 1 Tane Kirazın Fiyatı 8 Lira 40 Kuruş Oldu!

İstanbul’da Kilosunun 800 Liraya Kadar Çıktığı İddia Edilmişti: 1 Tane Kirazın Fiyatı 8 Lira 40 Kuruş Oldu!

Nisan ayında aniden soğuyan havalar Türkiye genelinde zirai dona neden olmuş ve başta meyveler olmak üzere birçok ürün dalda kalmıştı. Uzmanlar, zirai don nedeniyle yaz aylarında özellikle meyve fiyatlarının çok yüksek olacağı konusunda uyarıyordu.

Uyarılar maalesef gerçek oldu. İstanbul’da kirazın kilosu 800 liraya kadar yükselirken, kilosunu 700 liradan satan bir markette 1 tek kirazın fiyatının 8 lira 40 kuruş olduğu paylaşıldı.

Testo Taylan Gözaltına Alındı: 13 Yaşındaki Hayranını Darbeden Testo Taylan Açıklama Yaptı

Testo Taylan Gözaltına Alındı: 13 Yaşındaki Hayranını Darbeden Testo Taylan Açıklama Yaptı

YouTube’da yaklaşık 1.5 milyon, Instagram’da ise 930 bin takipçisi bulunan Testo Taylan, içerikleriyle dikkat çeken bir isim. İnternet ünlüsü pek çok isimle çektiği videolarla sık sık adından bahsettiren Testo Taylan, bu kez 13 yaşındaki bir hayranını darbettiği iddiasıyla gündem oldu. Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan Testo Taylan, iddialara dair açıklama yaptı.

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Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın Kardeşi Esra Tokyaz Yaşadıklarını Anlattı: "Polisler Başvurum İçin Beni Azarladı"

Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın Kardeşi Esra Tokyaz Yaşadıklarını Anlattı: "Polisler Başvurum İçin Beni Azarladı"

Türkiye korkunç bir kadın cinayetine daha sahne oldu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülerek cansız bedeni valiz içerisinde yol kenarına atıldı.

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz ise yaşadıklarını şok halinde anlattı. 

“Taştan Mikrofon” isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Esra Tokyaz, öldürülen kardeşinin katili ile nasıl tanıştığını anlattı ve polislerlerin kendisini azarladığını iddia etti. Kardeş Tokyaz, polislerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Ayşe Tokyaz'ı lüks villasında katleden Cemil Koç'un, cansız bedeni valiz içinde taşırkenken görüntüleri de ortaya çıktı.

Adnan Oktar’ın Son Halini Paylaşan Avukatından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Adnan Oktar’ın Son Halini Paylaşan Avukatından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Hakkında yöneltilen birçok suçlama karşısında Yargıtay tarafından 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar’ın cezaevindeki son durumu avukatı tarafından paylaşıldı. Saçı ve sakalı eskiden olduğu gibi yine siyaha boyanan Adnan Oktar için avukatı tarafından 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı.

Mal Kabul Kapısından Kaçmıştı: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer Kameralara Birlikte Yakalandı

Mal Kabul Kapısından Kaçmıştı: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah Bu Sefer Kameralara Birlikte Yakalandı

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları yeniden alev aldı! Athena konserine katılan Farah’ın, gecenin sonunda gizemli bir şekilde mal kabul kapısından çıkması sosyal medyada gündem olurken, @gossippastanew isimli magazin hesabının paylaştığı karelerde, ikilinin Londra’da birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da Arasında Olduğu 21 Kişi İçin 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da Arasında Olduğu 21 Kişi İçin 7 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında bulunduğu 21 şüphelinin sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ayrı ayrı 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesinde ise ‘Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?' ve ‘Set durduralım' gibi mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı.

Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Anıl Altan ve Kızlarıyla Aile Paylaşımı Yapan Pelin Akil'e X'te Yorum Yağdı!

Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Anıl Altan ve Kızlarıyla Aile Paylaşımı Yapan Pelin Akil'e X'te Yorum Yağdı!

O paylaşım olay oldu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, uzun süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarına sessiz kalıyordu. Ancak Pelin Akil’in boşanmayı doğrulamasının ardıdan Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Londra’da çekilen bir kareyi “Aile zamanı…” notuyla paylaşması gündemi adeta sarstı! 

Bu paylaşım, ikilinin çocukları için bir araya geldiklerini gösterse de, sosyal medya kullanıcıları bir detayı kaçırmadı. Kimileri Anıl Altan’ın bakışlarındaki duyguya takılırken, kimileri “bu çift asla boşanmaz” yorumlarıyla umutlandı.

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Rekabet Kurulu İki Kozmetik Markasına Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu İki Kozmetik Markasına Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

Jet Hızıyla Yalanlama: Kısmetse Olur'a Sunucu Olacağı İddia Edilen Dilan Polat'tan Cevap Gecikmedi!

Jet Hızıyla Yalanlama: Kısmetse Olur'a Sunucu Olacağı İddia Edilen Dilan Polat'tan Cevap Gecikmedi!

Ekranların en sevilen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK cezası alması sonucu televizyon ekranlarından kaldırılmıştı. Daha sonra YouTube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan program yeniden büyük ilgi gördü. Yeni bölümleriyle yayınlanacak programla ilgili Yasin Özbek tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kısmetse Olur'un yeni sezonunu sunması için Dilan Polat'a teklif götürülecek. Ancak Dilan Polat, sosyal medyada yayılan iddiaları jet hızıyla yalanladı.

Buyurun detaylara...

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Jhon Duran'la İlgili Söylediği İddia Edilen Sözlere Yalanlama Geldi

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Jhon Duran'la İlgili Söylediği İddia Edilen Sözlere Yalanlama Geldi

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz’de sürdürürken yeni transfer Jhon Duran ve teknik direktör Jose Mourinho hakkındaki iddialar gündeme oturdu. İspanyol basınında yer alan haberlerde kulüp içi gelişmelere dair çeşitli spekülasyonlar ortaya atılırken, sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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