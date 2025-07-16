Adnan Oktar’ın Son Halini Paylaşan Avukatından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Temmuz 2024'te 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'cinsel istismar' ve 'cinsel saldırı', 'eğitim öğretim hakkının engellenmesi', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın cezaevinde çekildiği iddia edilen fotoğraf gündem oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı aracılığıyla paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Oktar'ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Oktar'ın, şeker ve tansiyon gibi yaşlılık hastalıklarının hiçbiri bulunmadığı, 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı. Diz, omuz, bel ve omurga ağrısı yaşamadığı, hareket kabiliyetinin tam olduğu vurgulandı. Avukat ayrıca Oktar’ın cildinin gergin, pırıl pırıl olduğunu, ellerinin çocuk eli gibi yumuşak ve canlı göründüğünü, omuzlarının geniş ve dimdik durduğunu söyledi. Pazularının çok güçlü olduğu, cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca daha da güçlendiği belirtildi. Merdivenleri hızlı çıktığı, düzenli spor yaptığı, sesi güçlü ve genç olduğu, hafızasının kusursuz olduğu da aktarıldı.