Adnan Oktar’ın Son Halini Paylaşan Avukatından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Hakkında yöneltilen birçok suçlama karşısında Yargıtay tarafından 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar’ın cezaevindeki son durumu avukatı tarafından paylaşıldı. Saçı ve sakalı eskiden olduğu gibi yine siyaha boyanan Adnan Oktar için avukatı tarafından 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı.
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Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı.
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Adnan Oktar’ın son hali sonrasında yapılan yorumlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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