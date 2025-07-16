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Adnan Oktar’ın Son Halini Paylaşan Avukatından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Adnan Oktar’ın Son Halini Paylaşan Avukatından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2025 - 09:03 Son Güncelleme: 16.07.2025 - 09:04

Hakkında yöneltilen birçok suçlama karşısında Yargıtay tarafından 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar’ın cezaevindeki son durumu avukatı tarafından paylaşıldı. Saçı ve sakalı eskiden olduğu gibi yine siyaha boyanan Adnan Oktar için avukatı tarafından 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı.

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Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı.

Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Temmuz 2024'te 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'cinsel istismar' ve 'cinsel saldırı', 'eğitim öğretim hakkının engellenmesi', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın cezaevinde çekildiği iddia edilen fotoğraf gündem oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı aracılığıyla paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Oktar'ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Oktar'ın, şeker ve tansiyon gibi yaşlılık hastalıklarının hiçbiri bulunmadığı, 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı. Diz, omuz, bel ve omurga ağrısı yaşamadığı, hareket kabiliyetinin tam olduğu vurgulandı. Avukat ayrıca Oktar’ın cildinin gergin, pırıl pırıl olduğunu, ellerinin çocuk eli gibi yumuşak ve canlı göründüğünü, omuzlarının geniş ve dimdik durduğunu söyledi. Pazularının çok güçlü olduğu, cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca daha da güçlendiği belirtildi. Merdivenleri hızlı çıktığı, düzenli spor yaptığı, sesi güçlü ve genç olduğu, hafızasının kusursuz olduğu da aktarıldı.

Adnan Oktar’ın son hali sonrasında yapılan yorumlardan bazıları:

Adnan Oktar’ın son hali sonrasında yapılan yorumlardan bazıları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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