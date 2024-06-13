13 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, dün uzun süredir sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü göstermişti. Mika ve sevgilisinin yayımladığı soru cevap videosundaki kıskançlık açıklaması tedirgin etti.
2. Aşkları tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti dün akşam Ajda Pekkan konserindeydi. Mert Demir'den sonra konsere katılan Sarıkaya, sevgilisini yalnız bıraktı. Konseri Sarıkaya locadan izlerken Demir ise saha içindeydi.
3. Eda Taşpınar'ın yatağın üstüne çıkıp sırtını dönerek dans ettiği anlar dillere fena düştü!
4. Son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelen Demet Akalın, yeni tarzı ile de çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı bu sefer de saç stilini tamamen değiştirdi.
5. Şarkıcı Berksan'ın bir dönem yaptırdığı fransız askısı operasyonu ile herkesi şaşkına çevirmişti. Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı yıllar sonra estetik işlem hakkındaki pişmanlık itirafıyla dikkat çekti.
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6. Ajda Pekkan ve Norm Ender, Pekkan’ın Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği dev konserde 40 bin kişiyle birlikte “Parla”yı söyledi.
7. Mayolu poz veren Şükran Ovalı belini inceltmeye çalışırken kolunu yamultunca "Photoshop'unda bir adabı var" dedirtmişti. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Ovalı'nın shop yapmadığını kanıtlamaya çalıştığı paylaşımı kimseye geçmedi!
8. Borç batağına girdiği bunun üzerine 300 kişilik bir WhatsApp grubu kurarak, dostlarından borç istediği konuşulan Serdar Ortaç sosyal medya hesabından jet hızıyıla açıklama yaptı.
9. Okulların kapanmasına günler kala birçok ünlü isim çocuklarının mezuniyet coşkusunu yaşıyor. Gurur dolu anlar geçiren ünlü anne ve babalar evlatlarının özel günlerini de ölümsüzleştirdi tabii. Gelin kimler kimler bu heyecanı yaşamış beraber görelim...
10. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, bugün görülen mahkemede bir suçtan beraat etti!
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11. Son dönemlerin en popüler rapçilerinden biri olan Murda Hollanda'da bir TikTok kullanıcısının videosunda yer aldı. Arabasıyla dikkat çeken Murda kendisine sorulan "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla herkesi büyük afallattı.
12. Kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam tarihe geçecek bir konser verdi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen unutulmaz sahneye giden binlerce kişi doyasıya eğlendi. Ajda Pekkan ve Arkadaşları konserine gidemeyenler için de o anları derledik..
13. Son dönemlerde adını daha sık duymaya başladığımız Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemimizde kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu sefer de X’in (Twitter) yeni güncellemesiyle beğenilerin artık gözükmemesi üzerine tepki gösterdi.
14. Yaprak Dökümü dizisindeki rolüyle hafızalarımıza kazınan Yusuf Atala, “Ücretsiz tatil kazandınız.” tuzağıyla milyonlarca liralık vurgun yapan çeteyle beraber gözaltına alındı! 29 kişinin içinde yer alan ünlü oyuncu adliyeye sevk edildi.
15. Şimdilerde Çarkıfelek'le her hafta sonu izleyiciyle buluşan Cem Davran, metroda gördüklerinden hiç hoşlanmadı! Gençlere abi nasihatinde bulunan Davran, sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi: "Gençler metroda büyüklere yer vermeli mi? Böyle bir zorunlulukları yok mu?"
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16. Yüzü olduğu markanın davetinde ışıl ışıl görüntülenen Pınar Deniz, muallakta kalan Kaan Yıldırım'la evlilik sorularına cevap verdi...
17. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Nuri Alço ve Cihat Tamer, Murat Soydan'ın cenazesine gelmeyen meslektaşlarına ateş püskürdü.
18. Aylardır merakla takip edilen Dilan Polat ve Engin Polat davasına iki tahliye birden geldi. Emrullah Erdinç'in haberine göre, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başka davadan tutukluluğu olmayan kardeşler cezaevinden tahliye edilecekler.
19. Ajda Pekkan'ın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda geçtiğimiz gün verdiği tarihe geçecek "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" konserinde Işın Karaca'nın sahneye çıktığı anlarda kahkaha attıran bir olay yaşandı! Havaya girip dominant olmaya çalışan Işın Karaca'yı fark eden Ajda Pekkan, meslektaşının mikrofonunu yavaşça aşağı indirdi!
20. Halk Tv'nin haberine göre Haldun Dormen, 12 Haziran'da düzenlenen ve hem ev sahibi hem de organizasyonun sanat danışmanı olduğu 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne katılamadı...
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