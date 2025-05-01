1 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Birliğin, mücadelenin, dayanışmanın ve emeğin daha derin anlamlar kazandığı gün.
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Türkiye’de genç işsizliği yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen bir sorun. Her yıl binlerce genç üniversiteden mezun oluyor ama karşılarında belirli bir iş piyasası yok. CV'ler gönderiliyor, mülakatlara giriliyor, bazen hiç dönüş yapılmıyor, bazen de “deneyimsizsiniz” denilerek kapı yüzlerine kapatılıyor.
Mayıs ayı ile birlikte herkes sıcak günlerin geleceğini umut ederken, şaşırtıcı bir olay yaşandı. Antalya'nın Kemer ilçesi beyaza büründü.
Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı.
Barınağa götürülen sokak köpeği Pati, mahalleli sayesinde yaşam alanına geri döndü. Pati mahallenin adeta maskotu olmuştu ve ekipler tarafından barınağa götürülmesine vatandaşların vicdanı el vermemişti.
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs mitingleri sırasında gözaltına alınmaya çalışılan İstanbul Koşuyolu muhtarı Eylem Bilir’e sarılarak onu polislere vermedi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak isteyen vatandaşlar Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de toplanarak Taksim’e yürümek istedi.
AYM'den dikkat çeken bir hamle daha geldi.
Taksim Meydanı'na izin çıkmamasıyla da gündeme oturan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pek çok ilimizde kutlandı.
Bursa'da ünlünen Yusuf Et Çelik Döner, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden şirket hakkında karar çıktı.
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Doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve hatta demirci olarak karşımıza çıkan Ajda Pekkan, “Her meslek kutsaldır” mesajıyla yine farkını konuşturdu.
Yıkımına karar verilen eski bir binada balyoz ile nasıl kolayca delik açılabildiğini gösteren bir inşaat mühendisi kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir aydan fazla süredir “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.
TRT’deki rolünden boykot paylaşımı nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat’a en büyük destek sevgilisi Furkan Andıç’tan gelmişti. Sosyal medyada birlikte oldukları bir kareyi paylaşarak “Yanındayım gülüm” diyen Andıç, paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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