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1 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

1 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.05.2025 - 20:08

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Birliğin, mücadelenin, dayanışmanın ve emeğin daha derin anlamlar kazandığı gün.

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Birliğin, mücadelenin, dayanışmanın ve emeğin daha derin anlamlar kazandığı gün.

İlk kutlanmaya başladığı günden bu yana işçi olmanın önemini hafızalarımıza kazıyan gün. Herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

Türkiye’de genç işsizliği yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen bir sorun. Her yıl binlerce genç üniversiteden mezun oluyor ama karşılarında belirli bir iş piyasası yok. CV'ler gönderiliyor, mülakatlara giriliyor, bazen hiç dönüş yapılmıyor, bazen de “deneyimsizsiniz” denilerek kapı yüzlerine kapatılıyor.

Türkiye’de genç işsizliği yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen bir sorun. Her yıl binlerce genç üniversiteden mezun oluyor ama karşılarında belirli bir iş piyasası yok. CV'ler gönderiliyor, mülakatlara giriliyor, bazen hiç dönüş yapılmıyor, bazen de “deneyimsizsiniz” denilerek kapı yüzlerine kapatılıyor.

Bu süreç sadece ekonomik değil, psikolojik bir yük haline geliyor. Gençler artık iş bulamamayı kişisel bir başarısızlık gibi görmeye başlıyor. Oysa ortada bireysel değil yapısal da bir sorun var. Bu noktada da sorulması gereken temel soru şu: Gerçekten suç kimde?

Mayıs ayı ile birlikte herkes sıcak günlerin geleceğini umut ederken, şaşırtıcı bir olay yaşandı. Antalya'nın Kemer ilçesi beyaza büründü.

Mayıs ayı ile birlikte herkes sıcak günlerin geleceğini umut ederken, şaşırtıcı bir olay yaşandı. Antalya'nın Kemer ilçesi beyaza büründü.

Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı.

O ailelerden birinin de Adem Kılıçcı'nın ailesi ortaya çıktı. Ardından Acun Ilıcalı'ya yaptıkları tehdit mesajları yayınlandı. İşte ortalığı karıştıran o olay...

Barınağa götürülen sokak köpeği Pati, mahalleli sayesinde yaşam alanına geri döndü. Pati mahallenin adeta maskotu olmuştu ve ekipler tarafından barınağa götürülmesine vatandaşların vicdanı el vermemişti.

Barınağa götürülen sokak köpeği Pati, mahalleli sayesinde yaşam alanına geri döndü. Pati mahallenin adeta maskotu olmuştu ve ekipler tarafından barınağa götürülmesine vatandaşların vicdanı el vermemişti.

Hal böyle olunca gerekli işlemler yapıldı ve mahalle tarafından sahiplenilen Pati, insan dostlarıyla kavuştu. Pati’nin arabadan inişiyle birlikte mahallenin çocukları mutluluktan havalara uçtu. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs mitingleri sırasında gözaltına alınmaya çalışılan İstanbul Koşuyolu muhtarı Eylem Bilir’e sarılarak onu polislere vermedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs mitingleri sırasında gözaltına alınmaya çalışılan İstanbul Koşuyolu muhtarı Eylem Bilir’e sarılarak onu polislere vermedi.

Asu Kaya “Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak isteyen vatandaşlar Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de toplanarak Taksim’e yürümek istedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak isteyen vatandaşlar Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de toplanarak Taksim’e yürümek istedi.

Polis ekipleri ise işçilerin yürüyüşüne izin vermeyerek müdahale etti. Olayda çok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AYM'den dikkat çeken bir hamle daha geldi.

AYM'den dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığına tanınan bazı yetkileri iptal etti.

Taksim Meydanı'na izin çıkmamasıyla da gündeme oturan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pek çok ilimizde kutlandı.

Taksim Meydanı'na izin çıkmamasıyla da gündeme oturan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pek çok ilimizde kutlandı.

Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerindeki gibi yaratıcı dövizler olduğu kadar anlamlı mesajlar da vardı.

Bursa'da ünlünen Yusuf Et Çelik Döner, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden şirket hakkında karar çıktı.

Bursa'da ünlünen Yusuf Et Çelik Döner, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden şirket hakkında karar çıktı.

Bir firma daha iflas bayrağını çekti.

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Doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve hatta demirci olarak karşımıza çıkan Ajda Pekkan, “Her meslek kutsaldır” mesajıyla yine farkını konuşturdu.

Doktor, temizlikçi, çiftçi, besici ve hatta demirci olarak karşımıza çıkan Ajda Pekkan, “Her meslek kutsaldır” mesajıyla yine farkını konuşturdu.

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bambaşka bir şekilde kutladı. Estetikleri, sahne şovları ve genç kalışıyla sık sık gündeme gelen Pekkan, bu kez yapay zeka ile karşımıza çıktı. Sosyal medyada paylaştığı “işçi Ajda” görselleri olay oldu.

Yıkımına karar verilen eski bir binada balyoz ile nasıl kolayca delik açılabildiğini gösteren bir inşaat mühendisi kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Yıkımına karar verilen eski bir binada balyoz ile nasıl kolayca delik açılabildiğini gösteren bir inşaat mühendisi kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Birçok eski binada kalitesiz betondan kaynaklı olarak birkaç balyoz darbesiyle aynı manzaranın yaşanabileceğine dikkat çekti. Eski binalar için imkan dahilinde kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini hatırlattı. Gelin o anlara geçelim!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir aydan fazla süredir “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir aydan fazla süredir “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu 2013 yılında 1 Mayıs’ta Taksim yürüyüşüne katıldığı görüntüler bugün sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu.

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

T24’ten Binnaz Saktanber’e konuşan Üzümoğlu, gösterdiği tepki ve paylaşımları nedeniyle tutuklanmayı göze aldığını söyleyerek, olaylarla ilgili fikirlerini belirtmeyen oyuncu arkadaşlarının boykot edilmesinin de doğru olduğunu ifade etti.

TRT’deki rolünden boykot paylaşımı nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat’a en büyük destek sevgilisi Furkan Andıç’tan gelmişti. Sosyal medyada birlikte oldukları bir kareyi paylaşarak “Yanındayım gülüm” diyen Andıç, paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.

TRT’deki rolünden boykot paylaşımı nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat’a en büyük destek sevgilisi Furkan Andıç’tan gelmişti. Sosyal medyada birlikte oldukları bir kareyi paylaşarak “Yanındayım gülüm” diyen Andıç, paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.

Romantik hareketiyle çok konuşulan Furkan Andıç son olarak Saba Tümer’in programına katıldı. Aybüke Pusat’a olan sevgisini anlatan oyuncu, “Aybüke’nin mutlu olması onun gülmesi benim de içimi ısıtıyor” dedi.

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atv'nin fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayını aldı. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Kuruluş Osman için Birsen Altuntaş şoke eden bir haber yayınladı.

atv'nin fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon onayını aldı. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Kuruluş Osman için Birsen Altuntaş şoke eden bir haber yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'ın iki başrol oyuncusu diziye veda edecek.

Bisikletiyle ilerlerken hayali olan motoru gören bir vatandaşımız, cep telefonuyla fotoğraflarını çekerken motor sahibi o anları video kaydına aldı.

Bisikletiyle ilerlerken hayali olan motoru gören bir vatandaşımız, cep telefonuyla fotoğraflarını çekerken motor sahibi o anları video kaydına aldı.

Vatandaşımız motora öylesine ilgiliydi ki, motor sahibi dayanamayıp yanına giderek motora binebileceğini söyledi. Bununla birlikte dünyalar onun oldu. Hayali olan motorla birkaç dakika geçirebilmiş olmak da vatandaşımızı mutlu etmişti. Gelin detaylara geçelim!

Ancak bu aşkın yankıları bitmedi! Son olarak Mert Ramazan Demir’in askerlik dönüşü yaptığı ilk hamle ortalığı karıştırdı.

Ancak bu aşkın yankıları bitmedi! Son olarak Mert Ramazan Demir’in askerlik dönüşü yaptığı ilk hamle ortalığı karıştırdı.

'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan set aşkları kısa sürede gerçek hayata taşınan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılık, barışma, kıskançlık krizleri ve ihanet iddialarıyla çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili, dizinin finali sırasında yollarını ayırmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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