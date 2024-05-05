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Yabani'nin 'Alaz'ı Bertan Asllani'nin X'de Bir Takipçisini Engellemesi Tepki Çekti!

Yabani'nin 'Alaz'ı Bertan Asllani'nin X'de Bir Takipçisini Engellemesi Tepki Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 14:54

Yabani dizisinde Alaz karakterini canlandıran Bertan Asllani, X'de kullanıcıların iddalarına göre herkesi engellemeye başladı. Asllani'nin bu yaklaşımı tepki çekti.

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Pis Yedili, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Bertan Asllani, Now TV'nin sevilen dizisi Yabani'de oynuyor.

Pis Yedili, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Bertan Asllani, Now TV'nin sevilen dizisi Yabani'de oynuyor.

Dizide Alaz karakterine hayat veren oyuncu hakkında sosyal medyada bazı iddialar gündeme geldi.

Dizide Alaz karakterine hayat veren oyuncu hakkında sosyal medyada bazı iddialar gündeme geldi.

Kullanıcıların paylaşımlarına göre Asllani, Twitter (X)'da kullanıcılardan gelen olumsuz paylaşımlara tahammül edemedi.

Kullanıcıların paylaşımlarına göre Asllani, Twitter (X)'da kullanıcılardan gelen olumsuz paylaşımlara tahammül edemedi.

Hakkında yazılan paylaşımları kontrol eden oyuncu, kişileri özel hesabından engelledi.

Hakkında yazılan paylaşımları kontrol eden oyuncu, kişileri özel hesabından engelledi.

Oyuncunun bu tutumu takipçilerini üzdü, sosyal medyadan tepki yükseldi.

Oyuncunun bu tutumu takipçilerini üzdü, sosyal medyadan tepki yükseldi.
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İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Kullanıcı hangi paylaşımı nedeniyle engellediğini de yazdı:

Kullanıcı hangi paylaşımı nedeniyle engellediğini de yazdı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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