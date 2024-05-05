Yabani'nin 'Alaz'ı Bertan Asllani'nin X'de Bir Takipçisini Engellemesi Tepki Çekti!
Yabani'nin 'Alaz'ı Bertan Asllani'nin X'de Bir Takipçisini Engellemesi Tepki Çekti!
Yabani dizisinde Alaz karakterini canlandıran Bertan Asllani, X'de kullanıcıların iddalarına göre herkesi engellemeye başladı. Asllani'nin bu yaklaşımı tepki çekti.
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Pis Yedili, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Bertan Asllani, Now TV'nin sevilen dizisi Yabani'de oynuyor.
Dizide Alaz karakterine hayat veren oyuncu hakkında sosyal medyada bazı iddialar gündeme geldi.
Kullanıcıların paylaşımlarına göre Asllani, Twitter (X)'da kullanıcılardan gelen olumsuz paylaşımlara tahammül edemedi.
Hakkında yazılan paylaşımları kontrol eden oyuncu, kişileri özel hesabından engelledi.
Oyuncunun bu tutumu takipçilerini üzdü, sosyal medyadan tepki yükseldi.
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İşte o paylaşım:
Kullanıcı hangi paylaşımı nedeniyle engellediğini de yazdı:
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