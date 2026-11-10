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Anne Yarısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım NOW Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Anne Yarısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım NOW Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

yayın akışı Now TV
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
10.11.2026 - 14:18
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NOW'un salı akşamlarındaki dizisi Anne Yarısı, geçen hafta TRT 1'deki Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle tekrar bölümle ekrana gelmişti. 27 Ekim'de yayınlanan 6. bölümüyle Total listesinin zirvesine çıkan dizinin izleyicileri bu hafta yeni bölümü bekliyor.

Peki Anne Yarısı bu akşam var mı?

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Anne Yarısı Var mı Yok mu?

Anne Yarısı Var mı Yok mu?

Anne Yarısı bu akşam yeni bölümüyle ekranda. NOW'un resmi yayın akışında dizi, 10 Kasım Salı saat 20.00'de 'Yeni Bölüm' etiketiyle yer alıyor.

Böylece geçen salı maç nedeniyle tekrar bölüm izleyen seyirci, bu hafta hikâyeye kaldığı yerden devam edecek. Dizinin bir önceki bölümü ise gün içinde 15.00'te tekrar olarak yayınlanacak.

Anne Yarısı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Anne Yarısı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Anne Yarısı'nın 7. bölümü bu akşam saat 20.00'de NOW'da başlıyor.

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 6. bölümüyle Total'de 6,00 reyting aldı ve akşamın en çok izlenen yapımı oldu. Ekim ortasında dizi için final iddiası ortaya atılmış, NOW ise bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı.

10 Kasım Salı NOW Yayın Akışı

10 Kasım Salı NOW Yayın Akışı
  • 07.15: Zafer Söken ile İlk Bakış (Canlı)
  • 08.00: İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
  • 10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
  • 12.30: Gelinler Sofrada (Yeni Bölüm)
  • 15.00: Anne Yarısı (Tekrar)
  • 17.30: Ali İhsan Varol ile Kumbara (Yeni Bölüm)
  • 19.00: Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (Canlı)
  • 20.00: Anne Yarısı (Yeni Bölüm)

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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