Anne Yarısı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım NOW Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Anne Yarısı'nın 7. bölümü bu akşam saat 20.00'de NOW'da başlıyor.

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu buluşturan dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 6. bölümüyle Total'de 6,00 reyting aldı ve akşamın en çok izlenen yapımı oldu. Ekim ortasında dizi için final iddiası ortaya atılmış, NOW ise bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı.