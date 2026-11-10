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Haysiyet Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım Kanal D Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Haysiyet Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım Kanal D Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Kanal D yayın akışı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
10.11.2026 - 14:27
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Kanal D'nin salı dizisi Haysiyet, geçen hafta TRT 1'deki Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle yeni bölüm yerine tekrarla ekrana gelmişti. 27 Ekim'deki 8. bölümüyle Total listesinde üçüncülüğe yükselen dizinin izleyicileri, hikâyenin devamını bu akşam bekliyor.

Peki Haysiyet bu akşam var mı?

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Haysiyet Var mı Yok mu?

Haysiyet Var mı Yok mu?

Haysiyet bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Kanal D'nin resmi yayın akışında dizi, 10 Kasım Salı saat 20.00'de 'Yeni Bölüm' etiketiyle yer alıyor.

Geçen salı maç gecesi yüzünden tekrar bölüm izleyen seyirci için bir haftalık ara bu akşam sona eriyor.

Haysiyet Yeni Bölüm Ne Zaman?

Haysiyet Yeni Bölüm Ne Zaman?

Haysiyet'in 9. bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 8. bölümüyle Total'de 4,67 reyting aldı ve bir hafta önceki altıncılıktan üçüncü sıraya yükseldi. Aynı akşam ABC1'de de 4,28 reytingle altıncı oldu ve bu listede bir haftada 0,96 puan kazandı. Bu hafta tırmanışın sürüp sürmeyeceği yarın açıklanacak reyting sonuçlarıyla belli olacak.

10 Kasım Salı Kanal D Yayın Akışı

10 Kasım Salı Kanal D Yayın Akışı
  • 07.00: Küçük Ağa
  • 09.00: Neler Oluyor Hayatta
  • 11.30: Yaprak Dökümü
  • 13.45: Gelinim Mutfakta
  • 16.45: Daha 17
  • 19.00: Kanal D Ana Haber
  • 20.00: Haysiyet (Yeni Bölüm)

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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