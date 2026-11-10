Haysiyet Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım Kanal D Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Haysiyet'in 9. bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 8. bölümüyle Total'de 4,67 reyting aldı ve bir hafta önceki altıncılıktan üçüncü sıraya yükseldi. Aynı akşam ABC1'de de 4,28 reytingle altıncı oldu ve bu listede bir haftada 0,96 puan kazandı. Bu hafta tırmanışın sürüp sürmeyeceği yarın açıklanacak reyting sonuçlarıyla belli olacak.