Haysiyet Bu Akşam (3 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Neden Yok?

Haysiyet bu akşam yeni bölümüyle ekranda değil. Dizinin 9. bölümü, 3 Kasım Salı akşamı Kanal D'de yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında Haysiyet yine saat 20.00'de yer alıyor ancak bu yayın yeni bölüm değil, tekrar olarak listelenen eski bir bölüm.

Kısacası 'Haysiyet bu akşam yeni bölüm var mı?' diye soranlar için cevap hayır. 27 Ekim'de yayınlanan 8. bölümde Mehmet'in Tufan'ın sakladığı sırrı öğrenmesiyle merak doruğa çıkmıştı; hikayenin devamını bekleyen izleyiciler bir hafta daha sabretmek zorunda kalacak.