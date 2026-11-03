article/comments
article/share
Haberler
TV
Haysiyet Bu Akşam (3 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Neden Yok?

Haysiyet Bu Akşam (3 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Neden Yok?

yerli dizi yayın akışı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
03.11.2026 - 12:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin salı akşamı dizisi Haysiyet, Karlıova ailesindeki sırlar ve Mehmet ile Simay'ın giderek zorlaşan evliliğiyle izleyicisini her hafta ekran başına kilitlerken, 3 Kasım akşamı yayın akışına bakan hayranları bir sürpriz bekliyordu. Dizinin 9. bölümünü merakla bekleyenler şimdi aynı soruların cevabını arıyor: 'Haysiyet bu akşam var mı, yok mu? Haysiyet neden yok, yeni bölüm iptal mi edildi? Haysiyet yeni bölüm ne zaman?' Merak edilen tüm detaylar içeriğimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haysiyet bu akşam var mı, yok mu? 3 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Haysiyet bu akşam var mı, yok mu? 3 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Haysiyet bu akşam yeni bölümüyle ekranda değil. Dizinin 9. bölümü, 3 Kasım Salı akşamı Kanal D'de yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında Haysiyet yine saat 20.00'de yer alıyor ancak bu yayın yeni bölüm değil, tekrar olarak listelenen eski bir bölüm.

Kısacası 'Haysiyet bu akşam yeni bölüm var mı?' diye soranlar için cevap hayır. 27 Ekim'de yayınlanan 8. bölümde Mehmet'in Tufan'ın sakladığı sırrı öğrenmesiyle merak doruğa çıkmıştı; hikayenin devamını bekleyen izleyiciler bir hafta daha sabretmek zorunda kalacak.

Haysiyet neden yok, yeni bölüm neden iptal edildi?

Haysiyet neden yok, yeni bölüm neden iptal edildi?

Haysiyet'in bu akşam neden yok sorusunun cevabı, aynı saatlerde oynanacak Galatasaray - Stuttgart maçında saklı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırlayacak ve karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reklam gelirlerinin son yılların en düşük seviyesine indiği bu dönemde kanallar, büyük maç gecelerinde yeni bölüm yayınlamak yerine dizilerini bir hafta bekletmeyi tercih ediyor. Aynı akşam Mehmed: Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı da yeni bölümle ekrana gelmeyecek.

Haysiyet iptal mi edildi sorusunun cevabı ise hayır. Yeni bölüm iptal edilmedi, yalnızca bir hafta ertelendi; karar sadece bu haftaki yayını kapsıyor. Kanal D'den erteleme ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Haysiyet yeni bölüm ne zaman, 9. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Haysiyet yeni bölüm ne zaman, 9. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Haysiyet yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı bir sonraki salı akşamı. Dizinin 9. bölümünün 10 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanması bekleniyor. Kanal bu tarihi henüz resmi olarak duyurmadı; yeni bölümün kesin tarihi haftalık yayın akışıyla netleşecek.

Yayınlanan fragman da bekleyişi daha da zorlaştırıyor. Suzan, Tufan ile Gülsüm arasındaki yakınlıktan şüphelenirken, Gülsüm'ün hamile olduğunu öğrenen Yıldız evliliğini bitirme kararı alıyor. Ailenin borçları yüzünden Sadık'ın yıllardır sahip olduğu arsayı satması ve Ender'in yeniden ortaya çıkmasıyla Mehmet ile Simay arasında başlayan güven sorunu da 9. bölümün merak edilen gelişmeleri arasında.

3 Kasım 2026 Salı Kanal D yayın akışı

3 Kasım 2026 Salı Kanal D yayın akışı

Haysiyet'in tekrar bölümüyle yer aldığı 3 Kasım Salı Kanal D yayın akışında gün boyu ekrana gelecek yapımlar aşağıdaki gibi:

07.00 Küçük Ağa (Tekrar)

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir (Tekrar)

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet (Tekrar)

23.15 Canım Oğlum

01.45 Canım Oğlum

03.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.45 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Haysiyet bu akşam yok ama yeni bölümü bekleyen izleyiciler için bir sonraki durak 10 Kasım Salı akşamı olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın