Tuzlu Kahve Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım Star TV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Tuzlu Kahve'nin 10. bölümü bu akşam saat 20.00'de Star TV'de başlıyor.

Dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 9. bölümüyle AB'de 5,50, ABC1'de 5,57 reyting alarak iki listenin de birincisi olmuştu. Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın da dizinin çekimleri için 26 Ekim'de İstanbul'a geldiği biliniyor. Tyson'ın hangi bölümde ekrana çıkacağı ise henüz açıklanmadı.