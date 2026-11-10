article/comments
article/share
Haberler
TV
Tuzlu Kahve Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım Star TV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Tuzlu Kahve Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım Star TV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Star tv yayın akışı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
10.11.2026 - 14:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star TV'nin salı dizisi Tuzlu Kahve, geçen hafta Galatasaray-Stuttgart maçı yüzünden yeni bölüm yerine tekrarla ekrana gelmişti. 27 Ekim'deki 9. bölümle AB ve ABC1 listelerinin zirvesine yerleşen dizinin izleyicileri, hikâyenin devamı için bu akşamı bekliyor.

Peki Tuzlu Kahve bu akşam var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzlu Kahve Var mı Yok mu?

Tuzlu Kahve Var mı Yok mu?

Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Star TV'nin resmi yayın akışında dizi, 10 Kasım Salı saat 20.00'de 'Yeni Bölüm' ibaresiyle yer alıyor.

Geçen salı maç gecesi yüzünden tekrar bölümle yetinen izleyiciler için bir haftalık ara bu akşam sona eriyor.

Tuzlu Kahve Yeni Bölüm Ne Zaman?

Tuzlu Kahve Yeni Bölüm Ne Zaman?

Tuzlu Kahve'nin 10. bölümü bu akşam saat 20.00'de Star TV'de başlıyor.

Dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 9. bölümüyle AB'de 5,50, ABC1'de 5,57 reyting alarak iki listenin de birincisi olmuştu. Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın da dizinin çekimleri için 26 Ekim'de İstanbul'a geldiği biliniyor. Tyson'ın hangi bölümde ekrana çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

10 Kasım Salı Star TV Yayın Akışı

10 Kasım Salı Star TV Yayın Akışı
  • 07.00: Aramızda Kalsın
  • 08.15: Bugüne Başlarken
  • 08.30: Cansu Canan ile Bugün
  • 10.00: Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.45: Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 19.00: Star Haber
  • 20.00: Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın