Tuzlu Kahve Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım Star TV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları
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Star TV'nin salı dizisi Tuzlu Kahve, geçen hafta Galatasaray-Stuttgart maçı yüzünden yeni bölüm yerine tekrarla ekrana gelmişti. 27 Ekim'deki 9. bölümle AB ve ABC1 listelerinin zirvesine yerleşen dizinin izleyicileri, hikâyenin devamı için bu akşamı bekliyor.
Peki Tuzlu Kahve bu akşam var mı?
Tuzlu Kahve Var mı Yok mu?
Tuzlu Kahve Yeni Bölüm Ne Zaman?
10 Kasım Salı Star TV Yayın Akışı
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