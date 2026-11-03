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Tuzlu Kahve Bu Akşam (3 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Neden Yok?

Tuzlu Kahve Bu Akşam (3 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Neden Yok?

yerli dizi yayın akışı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
03.11.2026 - 12:16
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Star TV'nin salı akşamlarındaki fenomen dizisi Tuzlu Kahve, Müjde Uzman'ın Alev olarak konuk olduğu bölümden Mike Tyson'ın diziye katılacağı haberine kadar her hafta gündemde kalırken, 3 Kasım akşamı ekran başına geçmeye hazırlanan izleyiciler yayın akışında sürprizle karşılaştı. Dizinin 10. bölümünü bekleyenler şimdi aynı soruların cevabını arıyor: 'Tuzlu Kahve bu akşam var mı, yok mu? Tuzlu Kahve neden yok, yeni bölüm iptal mi edildi? Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman?' Merak edilen tüm detaylar içeriğimizde...

Kaynak: Star TV Yayın Akışı

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Tuzlu Kahve bu akşam var mı, yok mu? 3 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Tuzlu Kahve bu akşam var mı, yok mu? 3 Kasım'da yeni bölüm var mı?

Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümüyle ekranda değil. Dizinin 10. bölümü, 3 Kasım Salı akşamı Star TV'de yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında Tuzlu Kahve yine saat 20.00'de yer alıyor ancak bu yayın yeni bölüm değil, 'Tekrar' ibaresiyle listelenen eski bir bölüm.

Kısacası 'Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölüm var mı?' diye soranlar için cevap hayır. 27 Ekim'de yayınlanan ve Müjde Uzman'ın Alev olarak konuk olduğu 9. bölümün devamını merakla bekleyen izleyiciler, Aydınoğlu ailesinin hikâyesine dönmek için bir hafta daha sabretmek zorunda kalacak.

Tuzlu Kahve neden yok, yeni bölüm neden iptal edildi?

Tuzlu Kahve neden yok, yeni bölüm neden iptal edildi?

Tuzlu Kahve'nin bu akşam neden yok sorusunun cevabı, aynı saatlerde oynanacak Galatasaray - Stuttgart maçında saklı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırlayacak ve karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reklam gelirlerinin son yılların en düşük seviyesine indiği bu dönemde kanallar, büyük maç gecelerinde yeni bölüm yayınlamak yerine dizilerini bir hafta bekletmeyi tercih ediyor. Aynı akşam Mehmed: Fetihler Sultanı, Haysiyet ve Anne Yarısı da yeni bölümle ekrana gelmeyecek.

Tuzlu Kahve iptal mi edildi sorusunun cevabı ise hayır. Yeni bölüm iptal edilmedi, yalnızca bir hafta ertelendi; karar sadece bu haftaki yayını kapsıyor. Star TV'den erteleme ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman, 10. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman, 10. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı bir sonraki salı akşamı. Dizinin 10. bölümünün 10 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanması bekleniyor. Kanal bu tarihi henüz resmi olarak duyurmadı; yeni bölümün kesin tarihi haftalık yayın akışıyla netleşecek.

Yeni bölüm beklenirken dizinin konuk listesi de merakı canlı tutuyor. Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Tuzlu Kahve'nin çekimleri için 26 Ekim'de İstanbul'a geldi. Tyson'ın Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in Amerikalı arkadaşını oynayacağı iddia edilirken hangi bölümde ekrana çıkacağı henüz açıklanmadı. Yapımcı Polat Yağcı ise 13. bölüm için bir dünya yıldızı sürprizi müjdelemişti.

3 Kasım 2026 Salı Star TV yayın akışı

3 Kasım 2026 Salı Star TV yayın akışı

Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümüyle yer aldığı 3 Kasım Salı Star TV yayın akışında gün boyu ekrana gelecek yapımlar aşağıdaki gibi:

07.00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

08.15 Bugüne Başlarken

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve (Tekrar)

23.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

01.30 Başkalarının Hayatı (Tekrar)

04.00 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

05.30 Baba Ocağı (Tekrar)

Tuzlu Kahve bu akşam yok ama yeni bölümü bekleyen izleyiciler için bir sonraki durak 10 Kasım Salı akşamı olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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