Tuzlu Kahve Bu Akşam (3 Kasım) Yeni Bölüm Var mı, Yok mu? Neden Yok?

Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümüyle ekranda değil. Dizinin 10. bölümü, 3 Kasım Salı akşamı Star TV'de yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında Tuzlu Kahve yine saat 20.00'de yer alıyor ancak bu yayın yeni bölüm değil, 'Tekrar' ibaresiyle listelenen eski bir bölüm.

Kısacası 'Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölüm var mı?' diye soranlar için cevap hayır. 27 Ekim'de yayınlanan ve Müjde Uzman'ın Alev olarak konuk olduğu 9. bölümün devamını merakla bekleyen izleyiciler, Aydınoğlu ailesinin hikâyesine dönmek için bir hafta daha sabretmek zorunda kalacak.