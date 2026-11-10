Öğrenci, Tasarımcı, Oyuncu ya da Yazılımcı: Bilgisayar Seçerken Nelere Dikkat Etmelisin?

Kimimiz bilgisayarında onlarca sekme açıkken çalışıyor, kimimiz yapay zekâyı en yakın çalışma arkadaşı ilan etmiş durumda. Bir yandan içerik üretip diğer yandan oyun oynamaktan vazgeçemeyenleri de geçmeyelim...

Bilgisayarından beklentilerin hangi kullanıcı tipine benzediğini hiç düşündün mü? Gel, farklı kullanıcı tiplerine birlikte göz atalım ve ihtiyaçlarına en uygun bilgisayarı seçerken nelere dikkat etmen gerektiğini keşfedelim!