article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Öğrenci, Tasarımcı, Oyuncu ya da Yazılımcı: Bilgisayar Seçerken Nelere Dikkat Etmelisin?

Öğrenci, Tasarımcı, Oyuncu ya da Yazılımcı: Bilgisayar Seçerken Nelere Dikkat Etmelisin?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
10.11.2026 - 16:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimimiz bilgisayarında onlarca sekme açıkken çalışıyor, kimimiz yapay zekâyı en yakın çalışma arkadaşı ilan etmiş durumda. Bir yandan içerik üretip diğer yandan oyun oynamaktan vazgeçemeyenleri de geçmeyelim...

Bilgisayarından beklentilerin hangi kullanıcı tipine benzediğini hiç düşündün mü? Gel, farklı kullanıcı tiplerine birlikte göz atalım ve ihtiyaçlarına en uygun bilgisayarı seçerken nelere dikkat etmen gerektiğini keşfedelim!

1. Bilgisayarında 30 sekme açık ama hiçbirini kapatamayanlardan mısın?

1. Bilgisayarında 30 sekme açık ama hiçbirini kapatamayanlardan mısın?

Bir sekmede araştırma, diğerinde sunum, ötekinde yarım kalan bir video… Hepsi de önemli olunca hiçbirini kapatamıyorsun. Sonra da bilgisayar yavaşlıyor tabii...

2. Yapay zekâya gün içinde kendinden bile fazla soru soranlardan mısın?

2. Yapay zekâya gün içinde kendinden bile fazla soru soranlardan mısın?

E-postalar, sunumlar, toplantı notları derken yapay zekâ artık en yakın çalışma arkadaşımız oldu. Onsuz düşünmek bile yarım hissettiriyor.

3. Hatta yapay zekâyı kullanmakla yetinmeyip kendi modelini geliştirmek isteyenlerden misin?

3. Hatta yapay zekâyı kullanmakla yetinmeyip kendi modelini geliştirmek isteyenlerden misin?

Hazır araçları kullanmak sana yetmiyor, kendi yapay zekâ projelerini geliştirmek mi istiyorsun? Çünkü biliyoruz, bir yerden sonra insan tüm kapasiteyi kullanıyormuş gibi hissediyor.

4. Sabah çalışıp akşam oyun oynamadan günü bitiremeyenlerden misin?

4. Sabah çalışıp akşam oyun oynamadan günü bitiremeyenlerden misin?

Gündüz toplantılar, akşam oyun keyfi… Bilgisayarını tek bir amaç için kullanmıyorsan farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesi önemli. Onca saat çalıştıktan sonra kasan bir bilgisayar çok tat kaçırır!

5. Bir video düzenlerken aklına üç yeni içerik fikri gelenlerden misin?

5. Bir video düzenlerken aklına üç yeni içerik fikri gelenlerden misin?

Video kurgularken bir yandan görselleri düzenliyor, diğer yandan yeni projeler planlıyorsan bilgisayarından beklentin yüksek demektir. İçerik üretmek öyle kolay bir iş değil sonuçta!

6. Aynı anda beş farklı projeyle uğraşmadan rahat edemeyenlerden misin?

6. Aynı anda beş farklı projeyle uğraşmadan rahat edemeyenlerden misin?

Tasarım, sunum, büyük dosyalar… Hepsi aynı anda açık mı? Senin yoğunluğunu o kadar iyi anlıyoruz ki...

Şimdi sıra sana en uygun bilgisayarı bulmakta!

Şimdi sıra sana en uygun bilgisayarı bulmakta!

İster yapay zekâyla projeler geliştir, ister içerik üret, ister oyun oyna… Bilgisayarından beklentilerin ne olursa olsun, ihtiyaçlarına uygun özellikleri seçmek önemli. 

NVIDIA RTX Spark’ın farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden seçeneklerini Hepsiburada’da inceleyebilir, sana en uygun modeli keşfedebilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0