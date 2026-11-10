Öğrenci, Tasarımcı, Oyuncu ya da Yazılımcı: Bilgisayar Seçerken Nelere Dikkat Etmelisin?
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Kimimiz bilgisayarında onlarca sekme açıkken çalışıyor, kimimiz yapay zekâyı en yakın çalışma arkadaşı ilan etmiş durumda. Bir yandan içerik üretip diğer yandan oyun oynamaktan vazgeçemeyenleri de geçmeyelim...
Bilgisayarından beklentilerin hangi kullanıcı tipine benzediğini hiç düşündün mü? Gel, farklı kullanıcı tiplerine birlikte göz atalım ve ihtiyaçlarına en uygun bilgisayarı seçerken nelere dikkat etmen gerektiğini keşfedelim!
1. Bilgisayarında 30 sekme açık ama hiçbirini kapatamayanlardan mısın?
2. Yapay zekâya gün içinde kendinden bile fazla soru soranlardan mısın?
3. Hatta yapay zekâyı kullanmakla yetinmeyip kendi modelini geliştirmek isteyenlerden misin?
4. Sabah çalışıp akşam oyun oynamadan günü bitiremeyenlerden misin?
5. Bir video düzenlerken aklına üç yeni içerik fikri gelenlerden misin?
6. Aynı anda beş farklı projeyle uğraşmadan rahat edemeyenlerden misin?
Şimdi sıra sana en uygun bilgisayarı bulmakta!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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