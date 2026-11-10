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Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım TRT 1 Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım TRT 1 Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

TRT yayın akışı Mehmed: Fetihler Sultanı
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
10.11.2026 - 14:33
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TRT 1'in salı akşamlarındaki dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçen hafta kanalın Galatasaray-Stuttgart maçını canlı yayınlaması nedeniyle yeni bölümle ekrana gelmemişti. 4. sezonun 7. bölümünün ardından bir hafta ara veren dizinin izleyicileri bu akşamı bekliyor.

Peki Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı?

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Mehmed: Fetihler Sultanı Var mı Yok mu?

Mehmed: Fetihler Sultanı Var mı Yok mu?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümüyle ekranda. TRT 1'in resmi yayın akışında dizi, 10 Kasım Salı saat 20.00'de tekrar ibaresi olmadan yer alıyor.

Dizi, 19.55'teki İddiaların Aksine'nin ardından ekrana gelecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunun 8. bölümü bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de başlıyor.

Dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 7. bölümünde üç listede de reyting kaybetti: Total'de 3,65, AB'de 3,83, ABC1'de 4,29 aldı. Buna rağmen AB'de ikinci sırayı korudu. Bu akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Anne Yarısı da yeni bölümleriyle ekranda olacağı için salı akşamı dört dizinin yarışına sahne olacak.

10 Kasım Salı TRT 1 Yayın Akışı

10 Kasım Salı TRT 1 Yayın Akışı
  • 08.45: Anıtkabir'den Naklen Yayın
  • 09.15: Ya İstiklal Ya Ölüm (Tekrar)
  • 10.00: Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938 (Tekrar)
  • 10.30: Alişan ile Hayata Gülümse (Yeni Bölüm)
  • 13.15: Seksenler (Tekrar)
  • 14.05: Alparslan: Büyük Selçuklu (Tekrar)
  • 17.30: Lingo Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 19.00: Ana Haber
  • 19.55: İddiaların Aksine
  • 20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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