Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım TRT 1 Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları
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TRT 1'in salı akşamlarındaki dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, geçen hafta kanalın Galatasaray-Stuttgart maçını canlı yayınlaması nedeniyle yeni bölümle ekrana gelmemişti. 4. sezonun 7. bölümünün ardından bir hafta ara veren dizinin izleyicileri bu akşamı bekliyor.
Peki Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı?
Mehmed: Fetihler Sultanı Var mı Yok mu?
Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman?
10 Kasım Salı TRT 1 Yayın Akışı
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