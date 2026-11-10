Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 10 Kasım TRT 1 Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Detayları

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunun 8. bölümü bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de başlıyor.

Dizi, 27 Ekim'de yayınlanan 7. bölümünde üç listede de reyting kaybetti: Total'de 3,65, AB'de 3,83, ABC1'de 4,29 aldı. Buna rağmen AB'de ikinci sırayı korudu. Bu akşam Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Anne Yarısı da yeni bölümleriyle ekranda olacağı için salı akşamı dört dizinin yarışına sahne olacak.