Survivor'da Hafıza Kaybettiren Oyundan Kızılcık Şerbeti'nde Hamilelik Haberine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Hafıza Kaybettiren Oyundan Kızılcık Şerbeti'nde Hamilelik Haberine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
15 Şubat Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük gibi başarılı isimlerin rol aldığı Taş Kağıt Makas'ın yayın tarihi belli oldu!
2. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Kıvılcım'ın bulduğu hamilelik testi ortalığı karıştıracak. Peki Doğa mı yoksa Alev mi hamile?
3. İnci Taneleri dizisi bizi çok fena ele geçirmiş durumda. Sadece Dilber'in dansı değil, Dilber ve Azem'in birlikte pide yemeye gittiği yer de içimizi bir hoş ediyordu, biz de o pidecinin nerde olduğunu bulduk. Buyurun detaylara 👇
4. 2018'de katıldığı MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Eslem Sena Yurt, kariyerinde büyük gelişmeler yaşamıştı. Ancak hayatındaki tek gelişme kariyeriyle de sınırlı kalmadı. Güzelliğine güzellik ekleyen Eslem'in değişimi göz kamaştırdı!
5. Survivor All Star 2024 bir yarışmadan çok daha fazlası olmaya devam ederken, yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun yarışmacılardan Sahra'nın eşiyle konuşup aralarını bozduğu iddia edildi.
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6. Beyaz TV'de Yeniden Başlayalım isimli programı sunan Uzman Psikolog Esra Ezmeci, 'İtiraf Köşesi' adlı bölümde duyduklarıyla neye uğradığını şaşırdı. Gönül isimli kadın eşinin abisiyle birliktelik yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini hatta çocuğunun kaynından olabileceğini itiraf etti!
7. 24 yaşındaki karısı Erva ve 9 aylık kızı Sare'yi bulabilmek için Almanya'dan Müge Anlı'ya katılan Hüseyin Bey anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Hüseyin Bey'in iddiasına göre eşi Erva, kendisini bekar, kızını ise kardeşi olarak tanıttığı Necmettin adlı adama kaçmış! Necmettin ve Erva'nın da katıldığı yayında konuşulanlar Müge Anlı'yı adeta çileden çıkarttı!
8. Kızılcık Şerbeti son dönemde adından en çok söz ettiren dizilerden biri olmayı başardı. Her hafta merakla beklenen bölümleri, sürükleyici hikayesi ve birbirinden dikkat çekiçi karakterleri ile, televizyon dünyasında diğer dizilerden kendisini net bir şekilde ayırdı.
9. Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Almila Ada ve Benian Dönmez'in trafik kazası geçirdiği duyuruldu. Ünlü oyuncuların kontrol amaçlı götürüldükleri hastanede tutulmaya devam ettiği belirtildi.
10. Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, uzun yıllar boyunca Beyaz Show ile milyonları güldürmeyi başarmıştı. Yeni bölümleri ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz Beyaz Show'a dair geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Umut Ünver'in haberine göre, Beyazıt Öztürk şimdi ise oldukça anlamlı bir proje ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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11. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının YouTube hesabı bir anda tüm videolarını kaldırarak ismini Aşk Adası olarak değiştirdi. İzleyici bu değişime anlam veremezken anlaşıldı ki bu program İngiltere'de yayınlanan Love Island'ın uyarlaması olacakmış! İlk tanıtımıyla ortalığı yangın yerine çeviren Love Island uyarlaması Aşk Adası'na gelin yakından bakalım!
12. Yeni sezon yine kayınvalide terörünün yoğun olarak görüldüğü bir dönem oluyor TV ekranlarında. Çünkü o kadar güçlü ve o kadar dişli kayınvalideler var ki dizilerde, gelinlerine hayatı zindan ediyorlar! Bakalım hangi dizilerde kayınvalide terörü işleniyormuş?
13. Survivor All Star yarışmacılarından biri olan Turabi, geçtiğimiz haftalarda sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ise Turabi'yle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya attı.
14. Kızıl Goncalar Cüneyt (Cüneyd) karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun dizi setinde bir misafiri vardı. Taş Kağıt Makas dizisinde rol alacağı bilinen Ekin Koç ile, kameralara gülümseyen Yazıcıoğlu hayranlarının beğeni yağmuruna yakalandı.
15. Survivor All Star 2024 tüm heyecanı ve kaosuyla devam ederken, gelin geçmiş sezonlarda bir yolculuğa çıkalım. Survivor’ın 2012 sezonunda yarışan Şansın, oyun esnasında kafasını iki kez zemine çarpınca kısa süreli bir hafıza kaybı yaşayarak herkese ufak çaplı bir korku yaşatmıştı.
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16. Bir dönemler ekranların mizah ihtiyacını karşılayan, şimdilerde hala sahneleri karşımıza çıkınca bizi kahkahalara boğan yapımlardan bir tanesi Geniş Aile. Yayınlandığı dönem aldığı konuk oyuncularla da büyük etki yaratan Geniş Aile dizisinin senaristi Cüneyt İnay, Twitter'da viral olan Müslüm Gürses sahnesinin orijinal senaryosunu paylaştı!
17. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yeni programı Aşk Adası'nın ilk fragmanı yayınlandı. Aşk Adası, Netflix'in "Too Hot To Handle" isimli programına benzetilince dillere fena düştü.
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