İnci Taneleri Dizisinde Dilber ve Azem'in Pide Yemeye Gittiği Tarihi Pidecinin Nerde Olduğunu Bulduk

İnci Taneleri dizisi bizi çok fena ele geçirmiş durumda. Sadece Dilber'in dansı değil, Dilber ve Azem'in birlikte pide yemeye gittiği yer de içimizi bir hoş ediyordu, biz de o pidecinin nerde olduğunu bulduk. Buyurun detaylara 👇