İnci Taneleri Dizisinde Dilber ve Azem'in Pide Yemeye Gittiği Tarihi Pidecinin Nerde Olduğunu Bulduk
İnci Taneleri Dizisinde Dilber ve Azem'in Pide Yemeye Gittiği Tarihi Pidecinin Nerde Olduğunu Bulduk
İnci Taneleri dizisi bizi çok fena ele geçirmiş durumda. Sadece Dilber'in dansı değil, Dilber ve Azem'in birlikte pide yemeye gittiği yer de içimizi bir hoş ediyordu, biz de o pidecinin nerde olduğunu bulduk. Buyurun detaylara 👇
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Bir süredir Dilber'in dansıyla yatıp kalkıyoruz biliyorsunuz. İnci Taneleri dizisi bizi öyle böyle yörüngesine almadı anlayacağınız.
Ama dizide Dilber'in dansının dışında hepimizin içinin gittiği başka bir detay daha var: Tarihi Pideci. Azem ve Dilber'in her acıktığında gittiği o pideci bakın neresiymiş?
Mekanın adı gerçekten Tarihi Pide Fırını. Ustası ve mekan sahibi ise Ahmet Alagöz.
Fırın, Eminönü - Küçükpazar'daki Kuveloğlu işhanında bulunuyor.
36 yıldır hizmet veren fırının bulunduğu handa aileye ait 8 daire daha var ancak onların iş kolu çeşitli.
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Fırın aslında diziden önce de ünlülerin ve sosyal medya takipçilerinin gittiği gözde bir mekanmış ama çoğumuz burayı dizi sayesinde öğrendik.
Pidelerin bu kadar sevilmesinin sebebi ise tesadüf değil. En önemli detay ise pidelerin piştiği talaş fırını.
Ahmet Alagöz fırının yapımını dedesinden, pide yapmanın püf noktalarını da babasından öğrenmiş. Söylediğine göre bu fırın Osmanlı zamanından beri kullanılan bir fırın çeşidi.
Ancak fırının kullanımı oldukça zor. Talaş parçaları ısı veren gözenekleri doldurduğu için günlük, aylık ve yıllık bakım yapılması şart.
Fırının en çok kıymalısı seviliyormuş ama Ahmet Usta'ya has pizza şeklinde yuvarlak ve çeşit çeşit karışık pideleri de meşhur.
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Bu arada Ahmet Usta'ın eski, ödüllü bir atlet olduğu bilgisini de şuraya iliştirelim.
Gitmek isteyenleri önceden uyaralım: Hem yoğun talep yüzünden hem de pidelerin yavaş pişmesi sebebiyle siparişinizi biraz bekleyebilirsiniz, haberiniz olsun.
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