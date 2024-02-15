Estetikle Başka Birine Dönüşmüş: Eski MasterChef Yarışmacısı Eslem Sena Yurt Değişimiyle Herkesi Şaşırttı!
Estetikle Başka Birine Dönüşmüş: Eski MasterChef Yarışmacısı Eslem Sena Yurt Değişimiyle Herkesi Şaşırttı!
2018'de katıldığı MasterChef yarışmasıyla tanıdığımız Eslem Sena Yurt, kariyerinde büyük gelişmeler yaşamıştı. Ancak hayatındaki tek gelişme kariyeriyle de sınırlı kalmadı. Güzelliğine güzellik ekleyen Eslem'in değişimi göz kamaştırdı!
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Eslem Sena Yurt 2018'de MasterChef yarışmasına katılmış ve adından söz ettirmişti.
Yarışma süresince kendini göstermeye çalışan ve bu süreçte oldukça geliştiren Eslem, ne yazık ki finali göremeden elenmişti.
Yarışma sonrasında sosyal medyada aktif olan ve yurt dışına giden yarışmacı, kilo vermiş ve bazı küçük estetik dokunuşlarda bulunmuştu.
2022'deki haline baktığımızda değişimin adım adım geldiğini görüyoruz. Ancak güzel aşçı bununla da yetinmemiş.
Şimdilerde bambaşka bir görünüme sahip olan eski yarışmacı fazlasıyla değişmiş!
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Kilo vermeye devam etmesinin yanında estetiklerini de sürdürmüş belli ki...
Saçlarını sarıya boyatan güzel aşçı neredeyse başka birine dönüşmüş diyebiliriz.
Her haliyle güzel olsa da çok daha güzelleştiği ortada!
Siz bu değişimi nasıl buldunuz?
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