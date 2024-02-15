Doğa mı Alev mi? Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Bulduğu Hamilelik Testi Ortalığı Karıştırdı!
Doğa mı Alev mi? Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Bulduğu Hamilelik Testi Ortalığı Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Kıvılcım'ın bulduğu hamilelik testi ortalığı karıştıracak. Peki Doğa mı yoksa Alev mi hamile?
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İki sezondur ortalığı kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti'nin kaosu, gerilimi hiç bitmiyor. Özellikle son bölümlerde her şey birbirine girdi.
Yeni aşklar başladı, bitmez dediğimiz evlilikler bitti. Kafa karıştıran bir ilişki ağı oldu dizide. Bildiğiniz gibi de artık Doğa Fatih'ten ayrılarak annesi Kıvılcım'ın evine döndü.
Hala daha Fatih'e aşık olan Doğa evinde aşk acısı çekerken, Fatih de ilk görüşte hoşlanmaya başladığı Görkem'in kuyruğunda gezmeye başladı.
Yeni bölümde de çok şaşıracağımız bir sahne izleyeceğiz. Kıvılcım'ın Doğa'nın Alev'in evinde kaldığı bir gün hamilelik testi bulması ortalığı karıştıracak.
Bu bilgi de izleyicileri şoke etti. Hemen tahminler ortaya atıldı. Peki Doğa mı yoksa Alev mi hamile?
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Sizce hamile olan kim?
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