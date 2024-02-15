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Ekin Koç, Ozan Güven ve Serra Arıtürk'ün Başrollerini Paylaştığı Taş Kağıt Makas'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Ekin Koç, Ozan Güven ve Serra Arıtürk'ün Başrollerini Paylaştığı Taş Kağıt Makas'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kanal D
themyscira - Misafir Editör
15.02.2024 - 20:48

Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyordu. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük gibi başarılı isimlerin rol aldığı Taş Kağıt Makas'ın yayın tarihi belli oldu!

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Kanal D ekranlarında izleyicinin ilgisini çekecek yepyeni bir dizi başlıyor.

Kanal D ekranlarında izleyicinin ilgisini çekecek yepyeni bir dizi başlıyor.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Ozan Güven, Burak Yörük gibi ünlü isimlerin yer alacağı dizi, konusuyla büyük ilgi çekmişti.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Ozan Güven, Burak Yörük gibi ünlü isimlerin yer alacağı dizi, konusuyla büyük ilgi çekmişti.

Dizide Ekin Koç'un canlandıracağı Umut karakteri 'hipertimezi' hastası ve sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip.

Dizide Ekin Koç'un canlandıracağı Umut karakteri 'hipertimezi' hastası ve sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip.

Umut'un hayatına belediye otobüsünde başlayıp karakolda biten bir olayla Alev de dahil olunca, işler bir anda değişiyor. Umut'ın babasının masum olduğunu kanıtlamak için verdiği mücadelede en büyük destekçisi Alev'in azimli duruşu oluyor. Hikayede, Harun'un parlak zekası ve karmaşık iç dünyası ile Fecir'in durdurulamaz sosyopatik güç mücadeleleri dikkat çekiyor. Alev'in kararlılığı ve Harun'un zekası, Fecir'in sosyopatik eğilimleri ile çatışıyor...

Diziden gelen tanıtımla birlikte ne zaman başlayacağına dair merak da sona erdi.

Dizi, 28 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak!

Dizi, 28 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak!

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