Ekin Koç, Ozan Güven ve Serra Arıtürk'ün Başrollerini Paylaştığı Taş Kağıt Makas'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!
Ekin Koç, Ozan Güven ve Serra Arıtürk'ün Başrollerini Paylaştığı Taş Kağıt Makas'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D ekranlarında izleyicinin ilgisini çekecek yepyeni bir dizi başlıyor.
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Ozan Güven, Burak Yörük gibi ünlü isimlerin yer alacağı dizi, konusuyla büyük ilgi çekmişti.
Dizide Ekin Koç'un canlandıracağı Umut karakteri 'hipertimezi' hastası ve sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip.
Diziden gelen tanıtımla birlikte ne zaman başlayacağına dair merak da sona erdi.
Dizi, 28 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda