Şerbo'daki Yeni Karakterlerden Akasya Durağı Safiye'nin Değişimine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'daki Yeni Karakterlerden Akasya Durağı Safiye'nin Değişimine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Ağustos Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Muhteşem sezon finaliyle şoktan şoka sürüklendiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde en çok şaşırdığımız olaylardan biri de Doğa'nın yeni aşkı Giray'ın gizemli bir kadınla iş çevirmesiydi. Kadının kim olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atılırken sonunda kim olduğu açıklandı!
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2. Sezon finaliyle hepimizi dumura uğratan Kızılcık Şerbeti'yle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Dizinin kadrosuna dahil olan iki isim belli olurken, ekibin sete çıkacağı tarih de netleşti!
3. MasterChef 2024'ün ana kadrosu sonunda netleşiyor! 20 kişilik dev kadroda sona geliniyor. MasterChef Türkiye'nin 18. yarışmacısı kim oldu?
4. Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin ünlü aranjesi Cendere'nin 1985 yapımı bir filmden uyarlandığı iddia edildi!
5. MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezon yarışmacıları kadar eski sezon yarışmacıları da gündem olmayı başarıyor. "Köfteci Sergen" olarak bilinen Sergen Özen, geçtiğimiz sezon yarıştığı MasterChef All Star'la ilgili yaptığı açıklamayla yeniden konuşuldu.
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6. Çok Güzel Hareketler Bunlar programı sayesinde kısa sürede tanınırlık elde eden Ayça Erturan bir dönem ro aldığı yapımlarla konuşulurken şimdilerde verdiği kilolarla gündemde. Tam 20 kilo verip bambaşka birine dönüşen Ayça Erturan'ın son hali de takipçilerinden takdir topladı.
7. Survivor All Star'ın 2.si olan Nefise Karatay verdiği röportajlarla çok konuşulurken bu defa Nagihan'la arasındaki ilişki hakkında konuştu.
8. MasterChef ana kadrosuna 17. yarışmacı olarak dahil olan Emre Ün şimdiden yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. Peki, Emre ün kimdir? Sizler için araştırdık.
9. Show TV'nin en iddialı dizileri arasında yer alan Aile'nin senaristi Hakan Bonomo, dizi hakkında aylar sonra açıklama yaptı. Bonomo, dizideki en başarılı bölümü açıkladı.
10. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "La Isla" ilk bölümüyle Telemundo kanalında yayınlandı. Çekimleri Türkiye'de yapılan program, ABD'de açık ara farkla en çok izlenen yapım oldu.
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11. MasterChef Türkiye'de ana kadro tamamlanmak üzere. Yarışmaya 16. olarak dahil olan Beyza Huri Aydın elemeden beri dikkatleri üzerine çekerken sizler için kendisini mercek altına aldık.
12. Son olarak "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde rol alan Deniz Baysal, şimdilerde daha önce 2 kez partner olduğu Çağlar Ertuğrul'la yeniden aynı dizide rol almaya hazırlanıyor. Kalpazan dizisi için hazırlanan Baysal, bugüne kadar en zorlandığı rolü açıkladı.
13. MasterChef'in ilk grubunda yer alan Ümmühan 4. olarak yarışmaya dahil olurken son grubun ana kadro mücadelesinde yarışmacı adaylarından birine yaptığı yorumla tepki topladı.
14. Survivor All Star'da Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre arasındaki yakınlık izleyiciler tarafından sıklıkla aşka yorulurken, Bize Kaldı YouTube kanalına konuk olan Aleyna'dan konu hakkında açıklama geldi.
15. Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Yiğit Özşener, proje seçimi yaparken dikkat ettiği şeyleri açıkladı. Özşener'in söylemleri tam olarak örnek alınacak cinsten oldu.
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16. 'Akasya Durağı' hiç şüphesiz her karakteriyle televizyon dünyasına damga vurmuştur. Dizinin yayınlanmasından yıllar sonra bile karakterler sosyal medyada goygoy konusu olur. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. X'te @sheslewis adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Safiye'yi canlandıran Gülay Baltacı'nın bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma birbirinden komik yorumlar geldi.
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